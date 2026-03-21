Joaquim Pereira, defensa de Tigres, lanza advertencia: “Queremos salir campeones”
Tigres ya piensa en la Liga MX para enfrentar a FC Juárez y el central brasileño Joaquim Pereira, menciona que el equipo debe estar concentrado en las dos competencias si quiere lograr el título en ambos torneos.
“En mi opinión tenemos que estar concentrados en Liga y Conca para salir campeones porque Tigres es eso pensar en salir campeones y entonces creo que cual torneo sea tenemos que salir concentrados lo máximo para hacer grandes partidos”, mencionó.
Pereira destacó remontada ante Cincinnati: “Este juego vs Cincinnati el primer partido nos costó un poco, viajamos el mismo día del partido, casi no descansamos pero con la consciencia de que eso no puede pasar. Hemos hecho una remontada histórica, pero sabiendo que no podemos llegar a ese punto.”
No hay rival pequeño
Pereira también habló sobre qué tanto le beneficiará a Tigres cerrar el torneo con rivales fuera de puestos de liguilla.
“Para mí, todos los partidos son importantes. Entonces, podemos salir con tres puntos, pero en todos los partidos tenemos que pensar eso, pero la concentración creo que es una clave que nosotros estamos hablando mucho acá, para entrar en los partidos concentrado lo máximo posible para salir con los tres puntos.”
¿Tigres necesita regularidad?
De igual forma, dejó en claro que el equipo aún tiene mucho que mejorar en la liga tras la irregularidad que tiene el plantel.
El defensa brasileño es autocrítico: “Sí, sabemos que tenemos que mejorar en la liga, tenemos esa conciencia, entonces tenemos que trabajar, enfocar en cada partido. Ahora nos toca jugar, tenemos que ir allá y hacer de todo para salir por los tres puntos.
“Entonces, yo pienso que la clave es eso, pensar partido a partido para, quizás, pensar en salir campeones, tenemos que pensar sí en la concentración de todos los partidos”, declaró previo al duelo ante los fronterizos.