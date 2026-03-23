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Futbol

¡Alerta en Tigres! Gignac se lesiona y queda fuera ante Juárez; crisis de bajas sacude a los felinos

André-Pierre Gignac, de Tigres, dio la victoria en el Clásico Regio | IMAGO7
Ricardo Olivares 18:37 - 22 marzo 2026
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Baja sensible de cara el partido de Juárez

La ofensiva de Tigres tiene una baja sensible para su próximo partido ante FC Juárez. El delantero francés André-Pierre Gignac no hizo el viaje con el equipo tras confirmarse una lesión.

Gignac, baja sensible para Tigres

A través de un comunicado, el club informó que el atacante presenta un esguince en el tobillo izquierdo, situación que lo deja fuera del encuentro correspondiente a la jornada

La ausencia de Gignac representa un golpe importante en el ataque felino, considerando su peso específico dentro del equipo.

Gignac celebrando su gol con Tigres I IMAGO7

Se acumulan las bajas en Tigres

El francés se suma a una lista de bajas por lesión que ya incluye a Rômulo Zwarg, Francisco Reyes y Marco Farfán, lo que complica aún más el panorama para el conjunto regiomontano.

Tigres celebra con André-Pierre Gignac la victoria en el Clásico Regio de la Liga MX I MEXSPORT

Sin fecha de regreso y dudas en el ataque

Por el momento, el regreso de Gignac a los entrenamientos grupales quedará sujeto a evolución, por lo que no hay una fecha definida para su reaparición en las canchas

Mientras tanto, Guido Pizarro deberá buscar alternativas para suplir la ausencia de su referente ofensivo en este compromiso, acaparando el desempeño de jugadores como Rodrigo Aguirre o Edgar López.

Guido Pizarro destacó el accionar de sus jugadores | MEXSPORT
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