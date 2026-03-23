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Futbol

“No la entendimos”: Tigres lanza reclamo por expulsión del ‘Chica’ Sánchez en derrota vs. Juárez

Maximiliano Velázquez en el Juárez vs. Tigres | MexSport
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 00:42 - 23 marzo 2026
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El cuerpo técnico de los Felinos no estuvo muy contento tras el partido ante Bravos

Tras la caída de Tigres ante Juárez, el auxiliar técnico Maximiliano Velázquez no ocultó su molestia por las decisiones arbitrales que definieron el desenlace del partido.

Difícil de analizar, porque juegas con un jugador menos por tanto tiempo… 60 minutos o más

Señaló, haciendo énfasis en cómo la expulsión condicionó el encuentro.

FC Juárez vs. Tigres | MexSport

“La expulsión fue demasiado rigurosa”

Velázquez fue claro al cuestionar la tarjeta roja a Diego Sánchez, asegurando que la jugada fue malinterpretada.

La expulsión, la manera de verla se nos hizo demasiado rigurosa; está en disputa la pelota, no la entendimos muchos

Además, también criticó el criterio en las amonestaciones: “Nos afectaron mucho las amarillas, unas con mucho rigor”.

Mayorga y Lainez peleando un balón en el Juárez vs Tigres | MEXSPORT
Mayorga y Lainez peleando un balón en el Juárez vs Tigres | MEXSPORT

Jugadores afectados y expulsiones complicaron a Tigres

El auxiliar también destacó que las amarillas afectaron a algunos de sus jugadores, señalando a Diego Lainez y Jesús Angulo como 2 de los jugadores clave para ellos.

A esto se sumó la expulsión de Pedro Caixinha y Guido Pizarro, lo que terminó por complicar aún más el panorama en el que se jugó el partido y para el conjunto felino.

Pedro Caixinha y Guido Pizarro expulsados | MexSport

“Era un partido parejo”

Pese a todo, Velázquez consideró que el duelo fue equilibrado y que Tigres tuvo opciones de hacer más en la segunda mitad, aunque un autogol de Marcelo Flores terminó por finiquitar el encuentro a favor de los locales.

Había un juego parejo; el equipo pudo hacer más en el segundo tiempo, aunque ellos encuentran el gol que les da el triunfo
Celebración de Monchu en el Juárez vs. Tigres | MexSorts

Sin cargar totalmente contra los árbitros

Finalmente, el auxiliar bajó un poco el tono al asegurar que no es una constante el tema arbitral en el equipo.

No hemos tenido tanto problema con los árbitros

Resaltó el rendimiento del equipo en el partido contra Cincinnati, pero también señaló que la cabeza está puesta en las siguientes dos semanas, en las que habrá mucho viaje debido al apretado calendario que enfrenta el equipo felino para mantenerse vivo en la Liga MX y en la Copa de Campeones de la Concacaf

Tigres vs. Juárez | MexSPort
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