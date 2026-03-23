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“No la entendimos”: Tigres lanza reclamo por expulsión del ‘Chica’ Sánchez en derrota vs. Juárez
Tras la caída de Tigres ante Juárez, el auxiliar técnico Maximiliano Velázquez no ocultó su molestia por las decisiones arbitrales que definieron el desenlace del partido.
Difícil de analizar, porque juegas con un jugador menos por tanto tiempo… 60 minutos o más
Señaló, haciendo énfasis en cómo la expulsión condicionó el encuentro.
“La expulsión fue demasiado rigurosa”
Velázquez fue claro al cuestionar la tarjeta roja a Diego Sánchez, asegurando que la jugada fue malinterpretada.
La expulsión, la manera de verla se nos hizo demasiado rigurosa; está en disputa la pelota, no la entendimos muchos
Además, también criticó el criterio en las amonestaciones: “Nos afectaron mucho las amarillas, unas con mucho rigor”.
Jugadores afectados y expulsiones complicaron a Tigres
El auxiliar también destacó que las amarillas afectaron a algunos de sus jugadores, señalando a Diego Lainez y Jesús Angulo como 2 de los jugadores clave para ellos.
A esto se sumó la expulsión de Pedro Caixinha y Guido Pizarro, lo que terminó por complicar aún más el panorama en el que se jugó el partido y para el conjunto felino.
“Era un partido parejo”
Pese a todo, Velázquez consideró que el duelo fue equilibrado y que Tigres tuvo opciones de hacer más en la segunda mitad, aunque un autogol de Marcelo Flores terminó por finiquitar el encuentro a favor de los locales.
Había un juego parejo; el equipo pudo hacer más en el segundo tiempo, aunque ellos encuentran el gol que les da el triunfo
Sin cargar totalmente contra los árbitros
Finalmente, el auxiliar bajó un poco el tono al asegurar que no es una constante el tema arbitral en el equipo.
No hemos tenido tanto problema con los árbitros
Resaltó el rendimiento del equipo en el partido contra Cincinnati, pero también señaló que la cabeza está puesta en las siguientes dos semanas, en las que habrá mucho viaje debido al apretado calendario que enfrenta el equipo felino para mantenerse vivo en la Liga MX y en la Copa de Campeones de la Concacaf.
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