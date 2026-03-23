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¡Se apagó! Ángel Correa suma 503 minutos sin gol ni asistencia con Tigres UANL en el Clausura 2026
El delantero de Tigres, Ángel Correa, atraviesa un momento complicado en el Clausura 2026, acumulando ya 503 minutos sin registrar gol ni asistencia tras 12 jornadas disputadas en la Liga MX.
Los felinos vienen de resultados irregulares y todavía faltan varios compromisos cruciales para las aspiraciones del equipo dirigido por Guido Pizarro.
Sequía que empieza a pesar
El argentino pasa tanto por una sequía goleadora como asistidora:
Última asistencia: fue en la Jornada 7 contra Pachuca.
Último gol: fue en la Jornada 8 ante América.
En el juego de la Jornada 12 ante Juárez, Correa sigue sumando minutos sin poder aparecer en el marcador, una situación que comienza a generar presión en el ataque felino.
La falta de contundencia del ofensivo contrasta con las expectativas que generó su llegada, especialmente por su capacidad para marcar diferencia en el último tercio.
Tigres necesita su mejor versión
Con la Liga MX y la Copa de Campeones de la Concacaf entrando en etapas claves, Tigres necesita recuperar la mejor versión de Correa para mantenerse competitivo. De no ser así, estaría afectando al equipo regiomontano en sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla y ganar el trofeo de la Concacaf.
El siguiente compromiso de los felinos será ante Xolos de Tijuana, un juego donde Correa puede volver a ser relevante en el marcador. En la Copa de Campeones de la Concacaf, se enfrentarán al Seattle Sounders 5 días después de viajar a la frontera.
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