¡Se apagó! Ángel Correa suma 503 minutos sin gol ni asistencia con Tigres UANL en el Clausura 2026

El delantero de Tigres, Ángel Correa, atraviesa un momento complicado en el Clausura 2026, acumulando ya 503 minutos sin registrar gol ni asistencia tras 12 jornadas disputadas en la Liga MX.

Los felinos vienen de resultados irregulares y todavía faltan varios compromisos cruciales para las aspiraciones del equipo dirigido por Guido Pizarro.

Sequía que empieza a pesar

El argentino pasa tanto por una sequía goleadora como asistidora:

Ángel Correa marca gol en su primer Clásico Regio | MEXSPORT

Última asistencia: fue en la Jornada 7 contra Pachuca .

Último gol: fue en la Jornada 8 ante América.

En el juego de la Jornada 12 ante Juárez, Correa sigue sumando minutos sin poder aparecer en el marcador, una situación que comienza a generar presión en el ataque felino.

La falta de contundencia del ofensivo contrasta con las expectativas que generó su llegada, especialmente por su capacidad para marcar diferencia en el último tercio.

Tigres celebrando gol de Ángel Correa I IMAGO7

Tigres necesita su mejor versión

Con la Liga MX y la Copa de Campeones de la Concacaf entrando en etapas claves, Tigres necesita recuperar la mejor versión de Correa para mantenerse competitivo. De no ser así, estaría afectando al equipo regiomontano en sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla y ganar el trofeo de la Concacaf.

Rodrigo Aguirre marcó el cuarto gol para Tigres ante Cincinnati | MEXSPORT