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Futbol

Chivas niega acceso al estadio a aficionados de Tigres : "no son bienvenidos"

Los Chivarmanos mostraron todo su apoyo en el Estadio Akron antes de comenzar el duelo más importante de la temporada
Alfredo Olivarez Ramírez 20:07 - 09 mayo 2026
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Aficionados que hicieron el viaje desde Nuevo León reportan que no se les permitió ingresar al Estadio Akron

Previo al partido de esta tarde en el Estadio Akron, el grupo de animación de Tigres no pudo ingresar al inmueble rojiblanco, luego de que elementos de seguridad les negaran el acceso y los retiraran de las inmediaciones del estadio.

Chivas vs Tigres | MEXSPORT

GRUPO DE ANIMACIÓN DE TIGRES FUERA DEL AKRON

Tres camiones provenientes de Monterrey arribaron a Guadalajara con aficionados felinos que buscaban apoyar a Tigres en el duelo de vuelta ante Chivas. Sin embargo, a su llegada fueron interceptados por personal de seguridad y logística del estadio, quienes les impidieron el ingreso.

Aunque los autobuses lograron entrar al área del estacionamiento, al descender de las unidades los aficionados fueron retenidos y aislados por los elementos de seguridad. Tras identificar que pertenecían a un grupo de animación, se les negó el acceso al inmueble.

Afición de Chivas | IMAGO7

AFICIÓN DE TIGRES ALZA LA VOZ

Después de lo ocurrido, el líder del grupo de animación de Tigres confirmó la situación a través de redes sociales, donde aseguró que durante las recientes visitas de Chivas al “Volcán” sí se permitió el ingreso del grupo de animación rojiblanco.

“Acá vino Chivas dos veces en menos de un mes y recibió trato cordial. Hoy toca venir y nos corren, no se nos permite el acceso. Llegamos sin cantar, sin agruparnos; ellos nos agruparon para después decir: ‘Son grupo de animación, no son bienvenidos’”, escribió en X.

Tras la negativa, los integrantes del grupo tuvieron que regresar a los autobuses y, escoltados por elementos de seguridad, fueron retirados de las inmediaciones del Estadio Akron.

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