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Futbol

Mauricio Culebro deja la presidencia de Tigres para ir a la MLS

Culebro dejará de ser presidente de Tigres | Imago7
Ricardo Olivares 10:00 - 25 marzo 2026
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Tigres anunció que Mauricio Culebro dejará su cargo como presidente deportivo, poniendo fin a una etapa que concluirá oficialmente el próximo 1 de junio.

La salida del directivo se da por decisión personal, ya que asumirá un nuevo reto como presidente de futbol soccer en AMB Sports and Entertainment, organización con sede en Estados Unidos a cargo del Atlanta United de la MLS.

Mauricio Culebro en conferencia de prensa | IMAGO7
Mauricio Culebro en conferencia de prensa | IMAGO7

Tras su salida, la institución felina ya tiene definidos los movimientos internos: Carlos González tomará el cargo de presidente deportivo, mientras que Carlos Valenzuela asumirá como vicepresidente ejecutivo del club.

Culebro cierra su ciclo con un balance destacado en lo deportivo, tanto en la rama varonil como femenil. Durante su gestión, Tigres alcanzó tres finales de Liga MX varonil, logrando un campeonato, además de conquistar un Campeón de Campeones y una Campeones Cup.

En la rama femenil, el dominio fue aún más notable: cinco finales de Liga MX, con cuatro títulos obtenidos, así como tres Campeón de Campeones.

Con estos logros, la etapa de Mauricio Culebro queda marcada como una de las más exitosas en la historia reciente del club, dejando una base sólida para la continuidad del proyecto deportivo.

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