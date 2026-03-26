Exdirectivo de Barcelona se suma a dirección de América y Estadio Banorte

Controladora Deportiva Águilas anunció el nombramiento de Ferran Reverter como su nuevo Director General, en un movimiento que forma parte de su proceso de fortalecimiento organizacional. La entidad integra al América, así como al Estadio Banorte.

Con esta designación, la organización busca impulsar el crecimiento y transformación tanto del club como del estadio, en un contexto de cambios estratégicos y alianzas corporativas en desarrollo.

Ferran Reverter se une a la dirección de América y el Estadio Banorte | X @jesusromeromx_

Trayectoria internacional y experiencia en gestión

Ferran Reverter cuenta con más de dos décadas de experiencia en la gestión de negocios internacionales y deportivos. Es reconocido por su participación en procesos de crecimiento en empresas de alcance global, así como por su capacidad de adaptación en entornos competitivos.

Previo a este nombramiento, se desempeñó como Director General del FC Barcelona, donde encabezó un proceso de reestructuración financiera y estratégica. Además, desarrolló una trayectoria de más de 20 años en la cadena europea MediaMarktSaturn, en la que también ocupó el cargo de Director General.

Ferran Reverter se desempeñó como director general de FC Barcelona |X @theBarcaInsider

Desde ahora, tendrá el mandato de liderar las operaciones de Controladora Deportiva Águilas, con el objetivo de consolidar el desarrollo institucional tanto en el ámbito deportivo como en el de infraestructura.

Estructura directiva y contexto de la operación

En su nuevo cargo, Reverter reportará al Consejo de Administración de la compañía, el cual será presidido por Emilio Azcárraga Jean.

La llegada del directivo se da en un momento relevante para la organización, en el marco del fortalecimiento institucional ante el próximo cierre de la alianza estratégica entre Grupo Ollamani y General Atlantic. De acuerdo con la información proporcionada, la operación cuenta con la aprobación del regulador de competencia y se espera que se implemente en las próximas semanas, conforme a las condiciones y acuerdos establecidos entre ambas empresas.

Controladora Deportiva Águilas señaló en su comunicado: “Todos en el Club y en el Estadio damos una cálida bienvenida a México a Ferran y su familia, deseándole el mayor de los éxitos”.

Controladora Deportiva Águilas anunció el movimiento en su directiva | X @EstadioBanorte