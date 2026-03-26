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Futbol

Fernando Gorriarán agradece a Mauricio Culebro: "ojalá se pueda ir con dos títulos"

Mauricio Culebro, presidente deportivo de Tigres | IMAGO7
Ricardo Olivares 12:44 - 26 marzo 2026
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El capitán de los Tigres comentó ante los medios de comunicación tras el anuncio de la salida del directivo

Tigres regresó a los entrenamientos de cara a sus compromisos en Liga MX y Concacaf y ante la salida de Mauricio Culebro como presidente deportivo del club, el capitán felino, Fernando Gorriarán, habló al respecto de este tema. 

"Agradecerle por lo que hizo por el club, los números están ahí, hemos ganado, hemos competido y sin duda como se lo dijimos ayer ojalá se pueda ir con los dos títulos", comentó el capitán.
Fernando Gorriarán celebra en el partido entre Tigres y FC Cincinnati | MEXSPORT
Fernando Gorriarán celebra en el partido entre Tigres y FC Cincinnati | MEXSPORT

¿Qué más dijo sobre Mauricio Culebro?

"Como se lo dije a él, agradecer el voto de confianza que me dio al traerme. Se lo agradezco toda la vida por lo que me hizo encontrarme acá, me demostró lo que es ser tigre, me hizo un hincha más estando acá y agradecerle y desearle lo mejor", agregó.

A su vez también Gorriarán habló sobre su posible renovación con el club felino. 

"Mi prioridad siempre va a ser Tigres, no depende de mí. No estoy metido en el tema, sigo enfocado en lo que es el torneo y como lo dije, hasta el último día siempre me voy a brindar al máximo y me voy a quedar todo el tiempo que el club quiera.”

Mauricio Culebro en conferencia de prensa | IMAGO7
Mauricio Culebro en conferencia de prensa | IMAGO7

El panorama de Tigres

Por último, el uruguayo mencionó sobre el panorama que ve con Tigres tanto en liga como en la Concacaf. 

“Mi visualización es que el equipo va a estar compitiendo en las dos Finales. Es el deseo y la ilusión que yo tengo, al igual que todos mis compañeros. Mi ilusión es esa, es llegar a la final de los dos torneos y poder darle a la gente la alegría que se merece.”

Fernando Gorriarán con Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Fernando Gorriarán con Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO7
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