¡Una millonada! Miguel Herrera revela el contrato privilegiado que tuvo en Tijuana

Miguel Herrera, nuevo fichaje de TUDN de cara a la Copa del Mundo 2026, habló sobre el momento privilegiado que vivió como entrenador de los Xolos de Tijuana en donde poseía un contrato en el que ganaba pasara lo que pasara.

‘El Piojo’ relató, con offtherecord_podcast, como acordó su contrato con Jorge Alberto Hank, presidente de los Xolos de Tijuana: “Yo tenía una cláusula con Tijuana, porque yo llego a Tijuana después del Mundial él tenía problemas de descenso, Jorge con Tijuana, no te puedes ir.”

“Me dijo ‘vamos a poner una cláusula de 5 millones de dólares si te lleva alguien me tienen que pagar’ y le digo y si tú me corres qué, me dijo ‘te los pongo’ si te corro antes de que acabe el contrato (era año y medio)”, resalta Herrera.

Piojo Herrera l MEXSPORTS

¿Qué pasó con el interés de Chile?

Asimismo resaltó que la Selección de Chile no pudo llevárselo como DT debido al alto costo de la cláusula: “Cuando a mí contacta Chile yo les digo tengo una cláusula muy fuerte”, en donde relata que al final fue lo que detonó que los sudamericanos desecharan esa opción y fueran por Juan Antonio Pizzi.

Miguel Herrera l IMAGO7

¿Volverá a dirigir?

El estratega mexicano Miguel "Piojo" Herrera ha dejado clara su postura respecto a su faceta actual como analista deportivo. Tras su etapa con la Selección de Costa Rica, Herrera se integró a las filas de TUDN, pero bajo una premisa innegociable: su prioridad absoluta sigue siendo la dirección técnica.

Miguel 'Piojo' Herrera | MEXSPORT

En una charla con Toño de Valdés, el "Piojo" confesó que su permanencia en los medios de comunicación está sujeta a las ofertas que puedan llegar desde el banquillo. Herrera no ocultó que su contrato tiene una cláusula de salida inmediata si un proyecto deportivo toca a su puerta.

Miguel Herrera fue contundente al explicar el acuerdo que pactó con la televisora para su incorporación como comentarista. El entrenador dejó claro que su compromiso con la empresa finaliza en el momento en que se le presente una oportunidad real de volver a las canchas.