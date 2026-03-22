¡Váyanse preparando! Gilberto Mora, cada vez más cerca de volver a las canchas
Buenas noticias para el futbol mexicano. Gilberto Mora está cada vez más cerca de regresar a los terrenos de juego, luego de que comenzaran a circular imágenes donde ya se le ve entrenando nuevamente en los gimnasios del Club Xolos de Tijuana.
Fue el experimentado portero Jesús Corona quien, a través de redes sociales, compartió una fotografía en la que aparece junto al joven futbolista dentro del gimnasio, dejando ver que Mora ya trabaja en su recuperación física.
Ilusión en Xolos y mirada al Tri
El regreso de Mora no solo genera expectativa en Xolos de Tijuana, sino también pensando a futuro en la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026.
Considerado como una de las promesas más destacadas del futbol nacional, el mediocampista apunta a ser un jugador importante tanto en su club como, eventualmente, en el Tricolor, donde empieza a tomar un rol protagónico a pesar de sus 17 años.
A la joya mexicana no se le ha visto en los terrenos de juego desde mediados de enero, así que su proceso de recuperación será clave para que pueda retomar ritmo competitivo y demostrar el potencial que lo ha colocado en la mira del futbol mexicano.
Paso a paso rumbo a su regreso
Aunque aún no hay una fecha oficial para su vuelta a las canchas, el hecho de verlo entrenando ya es una señal positiva. Con su regreso se espera no solo que Xolos recupere el nivel competitivo mostrado el torneo anterior, sino también que, con la Selección Mexicana, vuelva a imponerse un estilo de juego donde Mora pueda destacar.
Gilberto Mora comienza a dejar atrás su lesión y da un paso importante en su camino de regreso, ilusionando a una afición que espera verlo pronto nuevamente dentro del terreno de juego.
