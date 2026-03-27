¿Cuándo y dónde ver el amistoso América vs Tigres?

Pese al último parón de Fecha FIFA previo al Mundial 2026, los equipos de la Liga MX no se detienen, particularmente las Águilas del América y los Tigres de la UANL, los cuales disputarán un juego amistoso en Estados Unidos, esto como preparación rumbo al cierre del Clausura 2026.

Pumas vs América en CU l IMAGO7

¿Cómo llegan los equipos?

Desde el Razorback Stadium de Arkansas, los Tigres y los Azulcremas disputarán el duelo llamado ‘Golden Clash’, dónde ambos marcharan con plantillas alternas tras la gran cantidad de convocados nacionales.

Las Águilas del América de André Jardine son los más afectados al tener cinco bajas (cuatro de selección y un lesionado), sin embargo, este podría ser el escenario donde su capitán y figura Henry Martin regrese a las canchas. Los de Coapa actualmente viven un mal paso dentro del campeonato mexicano, pues con una racha de cinco victorias, dos empates y cinco derrotas se colocan en la octava posición.

Circuló el rumor del interés de Cruz Azul en Henry Martin

Por su parte, los de la Autónoma de Nuevo León llegan con tres bajas importantes por el parón internacional. Los de Guido Pizarro y su vasta plantilla reforzada por jóvenes y blindada por experiencia actualmente militante solo un puesto más arriba que su rival, es decir, en la séptima posición.

Víctor Dávila y Jesús Ángulo disputando un balón en el América vs Tigres | IMAGO7

Ambos equipos viven panoramas similares dentro de la Liga MX, los dos necesitan puntos rumbo al cierre del torneo para así poder consolidarse en la zona más alta de la tabla, pero ambos también atraviesan un momento complicado.

¿Cuál es el historial de los equipos?

Norteños y capitalinos se han visto las caras en múltiples etapas de diversos torneos, convirtiéndose en una de las rivalidades más recientes, también gracias a su constante disputa por levantar títulos nacionales e internacionales la última década.

En los últimos cinco enfrentamientos el equipo de Tigres ha conseguido dos victorias sobre el 16 veces campeón de México, siendo su victoria más reciente el pasado 28 de febrero, cuando derrotó a domicilio a las Águilas 1-4 en la Jornada 8. por su parte, América también lleva dos victorias dejando solo un empate en esta rivaldada.

Tigres vs. Juárez | MexSPort

¿Cuándo y dónde ver el América vs Tigres?

FECHA: Sábado 27 de marzo

HORA: 17:00 (hora centro de México)

LUGAR: Razorback Stadium de Arkansas

TRANSMISIÓN: TUDN, VIX