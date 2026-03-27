Argentinos 'humillan' a México con ideas nuevas de jerseys

La rivalidad futbolera volvió a encenderse en redes sociales luego de que Flavio Azzaro protagonizó una nueva polémica al burlarse de la Selección Mexicana con una serie de diseños de jerseys “personalizados” de cara a la próxima Copa del Mundo.

El periodista argentino compartió estas ideas durante su programa No Podemos Perder, donde junto a sus compañeros presentó distintas playeras inspiradas en estereotipos y críticas hacia el combinado tricolor, desatando risas en el estudio y reacciones divididas en redes sociales.

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Diseños cargados de ironía y crítica hacia México

Entre las propuestas que más llamaron la atención apareció una playera con el rostro de Luis Miguel, otra inspirada en El Chavo del 8, así como un diseño con la bandera de Estados Unidos, lo que fue interpretado como una burla hacia la influencia del país vecino en el futbol mexicano.

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Sin embargo, los elementos más polémicos fueron aquellos que hacían referencia directa al rendimiento histórico de México en Copas del Mundo. Uno de los jerseys incluía un gran “0”, en alusión a la falta de títulos mundiales, mientras que otro mostraba la frase “prohibido cuartos de final”, haciendo referencia a la dificultad del Tri para superar el famoso “quinto partido”.

Las imágenes rápidamente se viralizaron, generando indignación entre aficionados mexicanos, quienes consideraron las bromas como una falta de respeto. Otros usuarios, en cambio, tomaron el contenido con humor, alimentando aún más la conversación en plataformas digitales.

Le regalamos estas ideas al equipo de marketing de la Selección de México para sus camisetas…#NoPodemosPerderAZZpic.twitter.com/KEy996n9gL — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) March 26, 2026

No es la primera vez: antecedentes de la polémica

No es la primera ocasión en que Flavio Azzaro lanza este tipo de comentarios contra la Selección Mexicana. Días antes, el comunicador ya había publicado un diseño de camiseta que imita el atuendo del personaje de El Chavo del 8, lo que también provocó reacciones encontradas.

Este tipo de burlas suelen avivar la histórica rivalidad entre aficionados de México y Argentina, especialmente en el contexto de competiciones internacionales donde ambos equipos han protagonizado encuentros memorables.

Mientras tanto, la Selección Mexicana continúa su preparación con miras a la Copa del Mundo, en medio de expectativas y también de este tipo de señalamientos que suelen surgir desde el extranjero.