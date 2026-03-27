Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Argentinos 'humillan' a México con ideas nuevas de jerseys

Flavio Azzaro en 'No podemos perder' | CAPTURA DE PANTALLA
Aldo Martínez
Aldo Martínez 13:16 - 27 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El periodista, Flavio Azzaro publicó en sus redes sociales nuevas ideas de playeras para la Selección Mexicana

La rivalidad futbolera volvió a encenderse en redes sociales luego de que Flavio Azzaro protagonizó una nueva polémica al burlarse de la Selección Mexicana con una serie de diseños de jerseys “personalizados” de cara a la próxima Copa del Mundo.

El periodista argentino compartió estas ideas durante su programa No Podemos Perder, donde junto a sus compañeros presentó distintas playeras inspiradas en estereotipos y críticas hacia el combinado tricolor, desatando risas en el estudio y reacciones divididas en redes sociales.

CAPTURA DE PANTALLA | AP

Diseños cargados de ironía y crítica hacia México

Entre las propuestas que más llamaron la atención apareció una playera con el rostro de Luis Miguel, otra inspirada en El Chavo del 8, así como un diseño con la bandera de Estados Unidos, lo que fue interpretado como una burla hacia la influencia del país vecino en el futbol mexicano.

CAPTURA DE PANTALLA

Sin embargo, los elementos más polémicos fueron aquellos que hacían referencia directa al rendimiento histórico de México en Copas del Mundo. Uno de los jerseys incluía un gran “0”, en alusión a la falta de títulos mundiales, mientras que otro mostraba la frase “prohibido cuartos de final”, haciendo referencia a la dificultad del Tri para superar el famoso “quinto partido”.

Las imágenes rápidamente se viralizaron, generando indignación entre aficionados mexicanos, quienes consideraron las bromas como una falta de respeto. Otros usuarios, en cambio, tomaron el contenido con humor, alimentando aún más la conversación en plataformas digitales.

No es la primera vez: antecedentes de la polémica

No es la primera ocasión en que Flavio Azzaro lanza este tipo de comentarios contra la Selección Mexicana. Días antes, el comunicador ya había publicado un diseño de camiseta que imita el atuendo del personaje de El Chavo del 8, lo que también provocó reacciones encontradas.

Este tipo de burlas suelen avivar la histórica rivalidad entre aficionados de México y Argentina, especialmente en el contexto de competiciones internacionales donde ambos equipos han protagonizado encuentros memorables.

Mientras tanto, la Selección Mexicana continúa su preparación con miras a la Copa del Mundo, en medio de expectativas y también de este tipo de señalamientos que suelen surgir desde el extranjero.

Álvaro Fidalgo y su primer entrenamiento con la Selección Mexicana, junto a Alexis Vega | IMAGO7
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Mexico
Últimos videos
Lo Último
16:25 Inglaterra empata con Uruguay, pero la lesión de Phil Foden enciende las alarmas rumbo al Mundial 2026
16:21 De “Love is Blind” a prisión: la historia detrás de la condena a Santiago Martínez
16:19 Esta es la posible alineación del Vasco Aguirre para el México vs Portugal
15:59 VIDEO/Crimen en Pokémon Center: Joven pierde la vida al ser atacada por su exnovio
15:53 Afición mexicana rendirá homenaje a Cristiano Ronaldo en el Estadio Banorte
15:38 ¿Cómo le va a la Selección de Portugal sin CR7 en cancha?
15:27 ‘Es un ejemplo para todos los porteros’: Rui Patricio se rinde en halagos para Memo Ochoa
15:24 Andrea Bocelli dará concierto GRATIS en el Zócalo de CDMX: fecha, hora y lo que se sabe
15:07 Cristiano Ronaldo desata polémica: su regreso con Al-Nassr provoca críticas antes del México vs. Portugal
14:59 ¡Se encienden las alarmas! Barcelona confirma lesión de Raphinha en plena Fecha FIFA
Tendencia
1
Futbol Fallece Axel Solís, reconocido periodista deportivo con importante paso en Televisa
2
Futbol ¡A un pasol! Jamaica vence a Nueva Caledonia y sueña con el Mundial
3
Futbol Bolivia remonta ante Surinam y enfrentará a Irak por un boleto para el Mundial 2026
4
Empelotados Faitelson revela que Julio ‘Profe’ Ibáñez fue acusado de terrorismo en Sudáfrica
5
Futbol "Se siente más como casa": Marcelo Flores explicó decisión de representar a Canadá y no a México
6
Futbol ¡Refuerzo de lujo! Chivas 'ficha' a campeón del mundo
Te recomendamos
Inglaterra empata con Uruguay, pero la lesión de Phil Foden enciende las alarmas rumbo al Mundial 2026
Futbol
27/03/2026
Inglaterra empata con Uruguay, pero la lesión de Phil Foden enciende las alarmas rumbo al Mundial 2026
De “Love is Blind” a prisión: la historia detrás de la condena a Santiago Martínez
Contra
27/03/2026
De “Love is Blind” a prisión: la historia detrás de la condena a Santiago Martínez
Esta es la posible alineación del Vasco Aguirre para el México vs Portugal
Futbol
27/03/2026
Esta es la posible alineación del Vasco Aguirre para el México vs Portugal
VIDEO/Crimen en Pokémon Center: Joven pierde la vida al ser atacada por su exnovio
Contra
27/03/2026
VIDEO/Crimen en Pokémon Center: Joven pierde la vida al ser atacada por su exnovio
Afición mexicana rendirá homenaje a Cristiano Ronaldo en el Estadio Banorte
Futbol
27/03/2026
Afición mexicana rendirá homenaje a Cristiano Ronaldo en el Estadio Banorte
¿Cómo le va a la Selección de Portugal sin CR7 en cancha?
Futbol
27/03/2026
¿Cómo le va a la Selección de Portugal sin CR7 en cancha?