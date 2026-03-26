Piqué va por el millón: Kings League tendrá equipo All-Stars en el TST

Gerard Piqué va por el millón de dólares. Oficial: la Kings League llevará un equipo All-Stars al The Soccer Tournament (TST), el torneo de 7v7 más importante del mundo, que se llevará a cabo en el WakeMed Soccer Park, en Cary, Carolina del Norte, del 27 de mayo al 1 de junio.

Piqué será el presidente, supervisando la construcción del equipo con jugadores de cada una de las siete competiciones regionales de la liga en el mundo: Brasil, Francia, Alemania, Italia, México, MENA (Medio Oriente y Norte de África) y España.

La Kings League seguirá siendo vestida por Adidas | IG: @kingsleague_mex

¿Quiénes han sido los confirmados?

Hasta el momento, Kelvin Oliveira, ganador del MVP en la Kings World Cup Nations y campeón con Brasil y su club G3X FC; así como los ganadores de la Corona de Oro, Nadir Louah y Roger Carbó, son los tres primeros jugadores confirmados por Piqué.

Este torneo reúne a los mejores jugadores, celebridades y clubes de todo el mundo, por lo que rápidamente se ha convertido en un espectáculo global en el que han participado estrellas del futbol como Luis 'Nani', Kun Agüero, Diego Godín, Andy Carroll y Sebastian Giovinco.

Kun Agüero, presidente del Krü FC de la Kings League | IG:@kunaguero

Las palabras de Gerard Piqué

"Estoy emocionado de llevar un equipo de Kings League a Estados Unidos por primera vez", dijo Piqué. "Kings League All Stars traerá la habilidad, pasión y emoción que los aficionados de todo el mundo han llegado a amar y esperar de nuestro juego. Estamos encantados de trabajar con TST para dar a los aficionados estadounidenses su primera experiencia de Kings League en vivo y en directo".

Ahora, en su cuarto año en Cary, el TST ha seguido expandiendo su alcance e influencia global. El evento de 2025 duplicó el tamaño del torneo femenil a 16 equipos y alcanzó una asistencia récord de 51,730 personas. Cerca de 2,000 jugadores, representando a 34 países, compitieron en las ramas varonil y femenil. Entre los participantes destacados en ediciones anteriores se encuentran Carli Lloyd, Sergio Agüero, Heather O’Reilly, Luis Nani, Hope Solo, JJ Watt, Steve Nash, Ali Krieger y Pat McAfee, además de equipos de renombre mundial como Atlético de Madrid, Inter de Milán, Club América, Borussia Dortmund, West Ham United y Bayern Múnich.