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Julio Ibáñez hace estallar las redes sociales tras su detención en Sudáfrica
La novela de Julio 'Profe' Ibáñez estalló las redes sociales. Este miércoles salió a la luz el problema legal que el icónico reportero de TUDN vive en Sudáfrica, problema que lo llevó a estar tras las rejas casi una semana.
Pese a la preocupación que generó su paradero, una vez que se supo que el 'Profe' Ibáñez salió de la cárcel, miles de usuarios de redes sociales tomaron la situación con humor y con publicaciones graciosas volvieron tendencia el nombre del reportero de TUDN.
Aquí algunos de los mejores memes sobre Julio 'Profe' Ibáñez:
El "Profe" Ibañez en la carcel de Sudafrica pic.twitter.com/pBcorUdYlt— CapitánCalzon👹 (@CapitanCalzon77) March 25, 2026
*A huevo ya se juega el Sabado el México vs Portugal*— Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) March 25, 2026
El putisimo Profe Ibañez en un tambo de Sudáfrica grabandose con su Oppo pic.twitter.com/XGKhx0bga5
Es que voy a creer que en una semana NI TU FAMILIA fue a preguntar por ti a las oficinas de Televisa JAJAJA no mames— Pasion Celeste (@MakinaAzulMx) March 25, 2026
pic.twitter.com/qehJEdh1V8
El “profe” Ibáñez el 11 de junio en el patio comunitario de la cárcel apoyando a Sudáfrica para seguir con vida pic.twitter.com/BdKX05DNzc— Rulo Juárez (@rulxdecloxet) March 25, 2026
Todos hace una semana: jajajaj que risa como salió volando el Abelito— Rick Gzz (@Ricardo_gzlz) March 25, 2026
Mientras tanto el POV del profe Ibáñez en Sudáfrica pic.twitter.com/IhFWqjd1sH
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