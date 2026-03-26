Julio Ibáñez hace estallar las redes sociales tras su detención en Sudáfrica

La novela de Julio 'Profe' Ibáñez estalló las redes sociales. Este miércoles salió a la luz el problema legal que el icónico reportero de TUDN vive en Sudáfrica, problema que lo llevó a estar tras las rejas casi una semana.

Pese a la preocupación que generó su paradero, una vez que se supo que el 'Profe' Ibáñez salió de la cárcel, miles de usuarios de redes sociales tomaron la situación con humor y con publicaciones graciosas volvieron tendencia el nombre del reportero de TUDN.

Aquí algunos de los mejores memes sobre Julio 'Profe' Ibáñez:

El "Profe" Ibañez en la carcel de Sudafrica pic.twitter.com/pBcorUdYlt — CapitánCalzon👹 (@CapitanCalzon77) March 25, 2026

*A huevo ya se juega el Sabado el México vs Portugal*



El putisimo Profe Ibañez en un tambo de Sudáfrica grabandose con su Oppo pic.twitter.com/XGKhx0bga5 — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) March 25, 2026

Es que voy a creer que en una semana NI TU FAMILIA fue a preguntar por ti a las oficinas de Televisa JAJAJA no mames



pic.twitter.com/qehJEdh1V8 — Pasion Celeste (@MakinaAzulMx) March 25, 2026

El “profe” Ibáñez el 11 de junio en el patio comunitario de la cárcel apoyando a Sudáfrica para seguir con vida pic.twitter.com/BdKX05DNzc — Rulo Juárez (@rulxdecloxet) March 25, 2026