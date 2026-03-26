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Julio Ibáñez hace estallar las redes sociales tras su detención en Sudáfrica

Julio 'Profe' Ibáñez | X @julioiba
Julio 'Profe' Ibáñez | X @julioiba
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 19:43 - 25 marzo 2026
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Miles de usuarios llenaron las redes sociales con memes del 'Profe' Ibáñez

La novela de Julio 'Profe' Ibáñez estalló las redes sociales. Este miércoles salió a la luz el problema legal que el icónico reportero de TUDN vive en Sudáfrica, problema que lo llevó a estar tras las rejas casi una semana.

Pese a la preocupación que generó su paradero, una vez que se supo que el 'Profe' Ibáñez salió de la cárcel, miles de usuarios de redes sociales tomaron la situación con humor y con publicaciones graciosas volvieron tendencia el nombre del reportero de TUDN.

Aquí algunos de los mejores memes sobre Julio 'Profe' Ibáñez:

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