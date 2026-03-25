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¡Momento incómodo en Monterrey! Televisora boliviana vive tenso episodio antes del Bolivia vs. Surinam

Bolivia anunció su lista rumbo al repechaje | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 14:01 - 25 marzo 2026
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La previa del partido entre Bolivia y Surinam en Monterrey, una de las fases de repechaje rumbo a la Copa del Mundo, no pasó desapercibida, luego de que una televisora boliviana protagonizara un momento incómodo que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Todo ocurrió durante una transmisión en vivo, donde el equipo de televisión sudamericano se encontraba realizando enlaces previos al partido. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando las personas que entrevistaron iban saliendo de la cárcel. 

Un momento viral en plena previa

En redes sociales, el video rápidamente generó conversación, con usuarios destacando lo extraño de la situación, ya que para las personas en México, se les hizo algo muy divertido, como si pasara todos los días

Este tipo de episodios refleja lo impredecible que puede ser la cobertura en directo, especialmente en eventos internacionales donde múltiples medios conviven en un mismo entorno.

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