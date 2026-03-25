Faitelson estalla por detención de Profe Ibáñez en Sudáfrica: "Es una vergüenza"

La detención del reportero de TUDN, Julio ‘Profe’ Ibáñez, en Sudáfrica generó una fuerte polémica internacional, luego de que permaneciera una semana en prisión mientras realizaba cobertura periodística rumbo a la Copa del Mundo 2026. El caso escaló aún más cuando el comentarista David Faitelson lanzó un contundente mensaje contra las leyes y autoridades del país africano.

Ibáñez fue arrestado mientras daba seguimiento a la Selección de Sudáfrica, rival de México en el partido inaugural del torneo. Aunque los detalles exactos de su detención no han sido esclarecidos por completo, el periodista mexicano finalmente fue liberado y se espera su regreso al país en las próximas horas.

David Faitelson en evento I x:@DavidFaitelson_

Faitelson cuestiona el trato a periodistas extranjeros

A través de redes sociales, David Faitelson no dudó en expresar su indignación por la forma en que las autoridades manejaron la situación, señalando directamente a las leyes sudafricanas y a quienes las aplican.

David Faitelson en foro I x:@DavidFaitelson_

Una verdadera pena cómo las autoridades sudafricanas han tratado el tema de dos compañeros periodistas como Julio Ibáñez y Danny García. Les han dado un tratamiento de delincuentes cuando simplemente fueron a cumplir con una tarea periodística”, escribió el analista.

El periodista fue más allá al etiquetar al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, cuestionando si ese es el tipo de trato que reciben los visitantes y miembros de la prensa internacional en su país.

Una verdadera pena como las autoridades sudafricanas han tratado el tema de dos compañeros periodistas como Julio Ibañez y Danny García…

Les han dado un tratamiento de delincuentes cuando simplemente fueron a cumplir con una tarea periodística…

Señor @CyrilRamaphosa: ¿Esa es la… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) March 25, 2026

Críticas a las leyes sudafricanas escalan la polémica

Las declaraciones de David Faitelson han puesto el foco en el marco legal sudafricano y en la forma en que se aplican sus normas a periodistas extranjeros, especialmente en contextos de cobertura deportiva internacional.

El caso también involucra a Danny García, otro comunicador que habría enfrentado una situación similar, lo que ha generado preocupación entre medios y organizaciones por la seguridad de los periodistas en eventos de talla mundial.

Julio Ibáñez | IMAGO7

Hasta el momento, las autoridades sudafricanas no han emitido un posicionamiento oficial detallado sobre el incidente, lo que ha incrementado la incertidumbre y las críticas desde distintos sectores.

Mientras tanto, la liberación de Julio Ibáñez parece aliviar parcialmente la tensión, aunque el episodio deja abierta la discusión sobre las garantías para la prensa en escenarios internacionales.

Con la Copa del Mundo en puerta, el caso podría tener repercusiones en la percepción global sobre Sudáfrica, especialmente tras los señalamientos de figuras mediáticas como David Faitelson, quien ha encendido el debate sobre la libertad de prensa y la aplicación de la ley en el país africano.

Miguel Layún con Julio Ibáñez de TUDN