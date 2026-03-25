Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Faitelson estalla por detención de Profe Ibáñez en Sudáfrica: "Es una vergüenza"

En Infiltrados se reveló que Julio 'Profe' Ibáñez hizo volar un dron en una zona prohibida de Sudáfrica, por lo que fue encarcelado, aunque después fue puesto en libertad.
Aldo Martínez
Aldo Martínez 17:11 - 25 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El periodista de TUDN critico al gobierno y presidente del país Africano tras su trato a la prensa internacional

La detención del reportero de TUDN, Julio ‘Profe’ Ibáñez, en Sudáfrica generó una fuerte polémica internacional, luego de que permaneciera una semana en prisión mientras realizaba cobertura periodística rumbo a la Copa del Mundo 2026. El caso escaló aún más cuando el comentarista David Faitelson lanzó un contundente mensaje contra las leyes y autoridades del país africano.

Ibáñez fue arrestado mientras daba seguimiento a la Selección de Sudáfrica, rival de México en el partido inaugural del torneo. Aunque los detalles exactos de su detención no han sido esclarecidos por completo, el periodista mexicano finalmente fue liberado y se espera su regreso al país en las próximas horas.

David Faitelson en evento I x:@DavidFaitelson_

Faitelson cuestiona el trato a periodistas extranjeros

A través de redes sociales, David Faitelson no dudó en expresar su indignación por la forma en que las autoridades manejaron la situación, señalando directamente a las leyes sudafricanas y a quienes las aplican.

David Faitelson en foro I x:@DavidFaitelson_

Una verdadera pena cómo las autoridades sudafricanas han tratado el tema de dos compañeros periodistas como Julio Ibáñez y Danny García. Les han dado un tratamiento de delincuentes cuando simplemente fueron a cumplir con una tarea periodística”, escribió el analista.

El periodista fue más allá al etiquetar al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, cuestionando si ese es el tipo de trato que reciben los visitantes y miembros de la prensa internacional en su país.

Críticas a las leyes sudafricanas escalan la polémica

Las declaraciones de David Faitelson han puesto el foco en el marco legal sudafricano y en la forma en que se aplican sus normas a periodistas extranjeros, especialmente en contextos de cobertura deportiva internacional.

El caso también involucra a Danny García, otro comunicador que habría enfrentado una situación similar, lo que ha generado preocupación entre medios y organizaciones por la seguridad de los periodistas en eventos de talla mundial.

Julio Ibáñez | IMAGO7

Hasta el momento, las autoridades sudafricanas no han emitido un posicionamiento oficial detallado sobre el incidente, lo que ha incrementado la incertidumbre y las críticas desde distintos sectores.

Mientras tanto, la liberación de Julio Ibáñez parece aliviar parcialmente la tensión, aunque el episodio deja abierta la discusión sobre las garantías para la prensa en escenarios internacionales.

Con la Copa del Mundo en puerta, el caso podría tener repercusiones en la percepción global sobre Sudáfrica, especialmente tras los señalamientos de figuras mediáticas como David Faitelson, quien ha encendido el debate sobre la libertad de prensa y la aplicación de la ley en el país africano.

Miguel Layún con Julio Ibáñez de TUDN

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD

Últimos videos
Lo Último
18:15 Exdirectivo de Barcelona se suma a dirección de América y Estadio Banorte
18:01 Inter de Miami y L.A. Galaxy los candidatos más interesados en Casemiro
17:51 ¿Existe el buró laboral en México? Lo que debes saber sobre esta práctica ilegal
17:39 Puka Nacua es demandado por presunto comentario antisemita y morder a mujer
17:30 Inflación de marzo pega al bolsillo: así queda el precio del jitomate, huevo, carne y pollo
17:19 ¿Quién es Noelia y qué enfermedad la llevó a solicitar la eutanasia en España?
17:15 Nueva ley contra el ambush marketing en México: estas son las multas y lo que cambia rumbo al Mundial 2026
17:11 Faitelson estalla por detención de Profe Ibáñez en Sudáfrica: "Es una vergüenza"
17:01 ¿Por qué Gael García fue nombrado embajador de la UNESCO? Esto significa
16:52 Turquía vs Rumania ¿Dónde y cuándo ver el Repechaje de la UEFA rumbo al Mundial 2026?
Tendencia
1
Empelotados Revelan el motivo detrás del arresto de Julio Ibáñez en Sudáfrica; sigue en arraigo
2
Futbol Nacional Anthony Martial separado de Rayados por indisciplina
3
Box ¡Canelo! está de vuelta! Va por el título mundial en septiembre ante Mbilli
4
Futbol Nacional FMF respalda a Fidalgo en su primer llamado al Tri y manda mensaje a detractores
5
Futbol ¡Última oportunidad! FIFA confirma fecha para la última fase de venta de boletos para el Mundial 2026
6
Futbol ¿Sigue los pasos de su padre? Cristiano Ronaldo Jr. entrena con categorías inferiores del Real Madrid
Te recomendamos
Ferran Reverter se suma a la dirección de América | X @carrusel
Futbol
25/03/2026
Exdirectivo de Barcelona se suma a dirección de América y Estadio Banorte
Inter de Miami y L.A. Galaxy los candidatos más interesados en Casemiro
Futbol
25/03/2026
Inter de Miami y L.A. Galaxy los candidatos más interesados en Casemiro
¿Existe el buró laboral en México? Lo que debes saber sobre esta práctica ilegal
Contra
25/03/2026
¿Existe el buró laboral en México? Lo que debes saber sobre esta práctica ilegal
Puka Nacua afronta demanda por agresión | AP
NFL
25/03/2026
Puka Nacua es demandado por presunto comentario antisemita y morder a mujer
Inflación de marzo pega al bolsillo: así queda el precio del jitomate, huevo, carne y pollo
Contra
25/03/2026
Inflación de marzo pega al bolsillo: así queda el precio del jitomate, huevo, carne y pollo
¿Quién es Noelia y qué enfermedad la llevó a solicitar la eutanasia en España?
Contra
25/03/2026
¿Quién es Noelia y qué enfermedad la llevó a solicitar la eutanasia en España?