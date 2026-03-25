'Profe' Cruz le tira con todo a David Faitelson: “La gente que sabe de futbol dice que es un tarado”

En el podcast de José María Garrido, El Profe Cruz contó una anécdota sobre un jugador que le trajo para que jugara en los Jaguares de Chiapas: Jhon Andrés Córdoba. Jugador que David Faitelson intentó aprovechar para intentar “exhibir” al técnico.

“Faitelson se quiso hacer el chistoso”

En el podcast, el Profe Cruz declaró sobre Jhon Andrés Córdoba, jugador que trajo para suplir la baja de Jackson Martínez, quien se iría al Porto. Afirmando que David quiso hacerse el chistoso con una declaración que dijo en un partido de Colombia vs. Uruguay, donde estaba jugando Córdoba.

El 'Profe' Cruz en un partido de Jaguares| MEXSPORT

El otro día, Faitelson estaba en la transmisión de Colombia vs. Uruguay, estaba jugando Jhon Andrés Córdoba y se quiso hacer el chistoso: 'Ah, qué buen jugador ese Jhon Andrés Córdoba, lo trajeron a Jaguares y se lo llevaron a Querétaro donde el Profe Cruz ni lo ponía'.

Cruz desmiente a Faitelson

Aquí es la parte donde las cosas empezaron a subir de tono, ya que el técnico desmintió algo que Faitelson dijo en televisión nacional: “Yo nunca dirigí a Querétaro”.

Las declaraciones del exdirector técnico de Jaguares de Chiapas alcanzaron tal punto que llegó a afirmar que la gente que sabe de futbol sabe que Faitelson es un tarado.