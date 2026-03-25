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Empelotados

'Profe' Cruz le tira con todo a David Faitelson: “La gente que sabe de futbol dice que es un tarado”

Profe Cruz confía en Arizala y Fuentes (FOTO: MEXSPORT)
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 09:26 - 25 marzo 2026
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En el podcast de José María Garrido, El Profe Cruz contó una anécdota sobre un jugador que le trajo para que jugara en los Jaguares de Chiapas: Jhon Andrés Córdoba. Jugador que David Faitelson intentó aprovechar para intentar “exhibir” al técnico. 

“Faitelson se quiso hacer el chistoso”

En el podcast, el Profe Cruz declaró sobre Jhon Andrés Córdoba, jugador que trajo para suplir la baja de Jackson Martínez, quien se iría al Porto. Afirmando que David quiso hacerse el chistoso con una declaración que dijo en un partido de Colombia vs. Uruguay, donde estaba jugando Córdoba. 

El 'Profe' Cruz en un partido de Jaguares| MEXSPORT

El otro día, Faitelson estaba en la transmisión de Colombia vs. Uruguay, estaba jugando Jhon Andrés Córdoba y se quiso hacer el chistoso: 'Ah, qué buen jugador ese Jhon Andrés Córdoba, lo trajeron a Jaguares y se lo llevaron a Querétaro donde el Profe Cruz ni lo ponía'. 

Cruz desmiente a Faitelson 

Aquí es la parte donde las cosas empezaron a subir de tono, ya que el técnico desmintió algo que Faitelson dijo en televisión nacional: “Yo nunca dirigí a Querétaro”.

@josemagarrido81 DAVID FAITELSON SE BURLÓ DEL PROFE CRUZ EN UNA TRANSMISIÓN Y ASÍ REACCIONÓ! El Profe Cruz recordó que hace poco, David Faitelson se burló de él en la transmisión de un partido y así reaccionó. ENLACE AL PODCAST EN LA BIO #chemagarrido #podcast #profecruz #faitelson #futbolmexicano ♬ sonido original - José María Garrido

Las declaraciones del exdirector técnico de Jaguares de Chiapas alcanzaron tal punto que llegó a afirmar que la gente que sabe de futbol sabe que Faitelson es un tarado. 

Se fue la primera a y ahora está en Rusia; me quiso quemar con la gente, pero la gente que sabe de futbol dice: 'Este es un tarado'.
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