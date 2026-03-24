Gustavo Mendoza abandona Fox Sports, ¿cuál será su siguiente destino?

La estructura interna de las televisoras deportivas en México continúa experimentando movimientos telúricos que reconfiguran su oferta de talento frente a la audiencia. En esta ocasión, el foco de atención se centra en una de las figuras más visibles y con mayor peso en la toma de decisiones recientes de Fox Sports.

Según adelantó El Francotirador en su columna de RÉCORD, Gustavo Mendoza dejará la cadena, un movimiento que ha generado sorpresa en el sector debido a la relevancia jerárquica que el periodista había alcanzado en los últimos meses.

Mendoza no solo fungía como uno de los narradores y analistas principales en las transmisiones estelares, sino que su influencia se extendía a la parte operativa y estratégica del canal. De acuerdo con la información revelada, el comunicador ocupaba un cargo de alta responsabilidad como asesor editorial, trabajando directamente en la estructura encabezada por Manuel Arroyo.

Gustavo Mendoza en transmisión con Fox Sports | CAPTURA

¿A dónde va Gustavo Mendoza tras la salida de Fox Sports?

La partida de Mendoza se formalizará al concluir el presente mes de marzo. Esta noticia llega en un contexto de transformaciones profundas para Fox Sports, empresa que recientemente anunció la incorporación de Nacho Hierro para fortalecer sus filas. Sin embargo, la salida de un perfil que operaba como "punta de lanza" representa un desafío logístico y de identidad para los espacios que lideraba.

El Francotirador detalló que el futuro del periodista no estaría vinculado con la rama internacional de la cadena (el FOX de los Murdoch), sino que su próximo destino profesional se ubica en el mercado de habla hispana en los Estados Unidos. Aunque todavía no se ha confirmado el nombre del nuevo medio, la transición marcaría un salto importante en la trayectoria de Mendoza hacia el ámbito internacional.

Gustavo Mendoza en transmisión con Fox Sports | CAPTURA

"(...) tomó control de varias producciones y parecía la punta de lanza de FS, pero se terminó por romper la relación y resulta que se nos marcha el buen Gustavo Mendoza del Fox chafa. Será a finales de este mes. Eso sí, me dicen que no está cerrado con el FOX de los Murdoch, sino con un canal gringo de habla hispana. Ya te aviso. ¡Éxito, Gus!", escribió El Francotirador.

La ola de salidas en la señal deportiva

Este movimiento no es un hecho aislado, sino que se suma a una lista considerable de bajas que la empresa ha registrado en tiempos recientes. Hace apenas un par de semanas, José Pablo Coello puso fin a una trayectoria de 18 años dentro de la institución, una de las salidas más comentadas por la longevidad de su vínculo.

A este nombre se añaden otros perfiles de alto impacto que también han tomado rumbos distintos, tales como Luis Manuel 'Chacho' López, especialista en automovilismo; Tony Valls, Rubén Rodríguez, Christian Giménez y otros colaboradores que formaron parte de la columna vertebral del canal durante diversas etapas.

Tony Valls es uno de los colabordores que recientemente salieron de Fox Sports | X: @TonyVallsFox