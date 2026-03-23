¡De las canchas a la Party! No creerás a qué se dedica este exfutbolista de América

La vida de un futbolista retirado no necesariamente continúa desde la dirección técnica o la gestión deportiva. Tal es el caso de un exfutbolista mexicano que portó playera importantes como la de CF América y Santos Laguna, en ese último portó el dorsal número 10.

Juego de leyendas del América l INSTA: @pacotorresz

El ahora exfutbolista, estuvo en las Fuerzas Básicas del América equipo con el cual llegó a la Primera División destacándose como medio ofensivo. Estuvo activo en los 2004 y 2008 principalmente. Se caracterizó por su estilo de juego, siendo principalmente un relevo, aunque en tres ocasiones también fue titular.

Con el Club América portaba el dorsal con el número 26 durante la temporada 2005, sobresalió en sus participaciones en partidos de Copa MX así cómo en la Superliga Norteamericana.

La nueva vida de Paco Torres 'Pacorro'

Francisco Javier Torres, mejor conocido como 'Pacorro' vive compleatamente alejado de las canchas, pese a que recientemente fue invitado a disputar un partido entre leyendas de Chivas y América, encuentro que se disputó en Los Ángeles, California. En este encuentro utilizó el dorsal 10.

Paco Torres en un partido de leyendas ante Chivas l INSTA: @pacotorresz

El 'Pacorro' actualmente es dueño de su propia agencia de organización de eventos sociales llamada Paco Torres Producciones. Su agencia organiza principalmente bodas, pero también se enfoca en graduaciones, comidas empresariales, cenas de fin de año, etc.

Paco Torres en el Juego de Leyendas vs Chivas l INSTA: @pacotorresz