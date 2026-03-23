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Futbol

Arlindo dos Santos Cruz y la historia del primer gol en el Estadio Azteca

Arlindo dos Santos Cruz y Héctor Miguel Zelada en 2018 | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 19:19 - 22 marzo 2026
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El brasileño escribió su nombre con letras doradas del Coloso de Santa Úrsula

El Estadio Azteca -ahora Banorte- tendrá su reinauguración el próximo sábado 28 de marzo, en el encuentro de la Selección Mexicana ante su similar de Portugal. El Coloso de Santa Úrsula desde siempre ha dejado grandes historias, como la de su primer partido y ese mítico primer gol de Arlindo dos Santos Cruz.

El América enfrentó al Torino el 29 de mayo de 1966, con un recinto completamente abarrotado para presenciar esa primera gran leyenda. Aunque el encuentro terminó con un empate a dos goles, el de Arlindo fue el que quedó para siempre en la memoria de todos, pues como un primer amor, ese primer gol tampoco se olvida.

Al minuto 10, Arlindo dos Santos Cruz tomó un balón tras un gran pase en el medio campo y, como no podía ser de otra manera, el primer gol fue del tamaño del Azteca: magnánimo. El brasileño le pegó con rencor a ese balón con su pierna derecha y lo mandó al ángulo, Lido Vieri se lanzó, pero solamente hizo más bella la postal del nacido en Ilhéus, Bahía.

Estadio Azteca en su inauguración | MEXSPORT

¿De quiénes fueron los otros goles en el Estadio Azteca?

Además del gol de Arlindo, otro baluarte del americanismo marcó el segundo tanto en la historia del inmueble. José Alves, mejor conocido como Zague o 'El Lobo Solitario', anotó el 2-0 para los azulcremas. La historia de la inauguración del Estadio Azteca era de cuento de hadas, sin embargo, terminó como una historia de terror.

En la segunda mitad, el conjunto italiano dejó de especular y terminó por empatar el partido, con dos goles de Ulisse Gualtieri. El ariete anotó de manera consecutiva al 65' y al 66', para silenciar por primera vez a un monstruo de más de 120 mil personas.

Arlindo dos Santos Cruz | MEXSPORT

Sin invitación de momento

Pese a ser una leyenda del América y del inmueble mismo, Arlindo dos Santos Cruz no ha recibido una invitación formal para ir al partido de México contra Portugal, así lo notificó el exjugador. El brasileño utilizó los medios de comunicación y sus redes sociales para comentar su sentir con respecto a eso.

"Mi amado Estadio Banorte, lamentablemente aún no llega llamada o invitación a la reinauguración", comentó Arnildo en sus redes sociales, aunque recientemente aseguró que tendrá una reunión con miembros del América para tratar distintos temas. 

Arlindo dos Santos Cruz | MEXSPORT
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