Maná, Belinda y Alejandro Fernández encenderán el Estadio Azteca en la inauguración del Mundial 2026

Como parte de la inauguración de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, la apertura contará con la banda de rock Maná, ganadora de múltiples premios Grammy, así como Alejandro Fernández y Belinda. La FIFA también ha contratado a Los Ángeles Azules, quienes interpretan música al estilo tradicional mexicano de la cumbia. El espectáculo también incluirá la actuación de la cantautora sudafricana Tyla.

De acuerdo a información exclusiva de The Athletic de The New York Times, la FIFA planea celebrar ceremonias de apertura en cada uno de los primeros partidos de la Copa Mundial que se disputen este verano en las naciones anfitrionas, así como ceremonias especiales para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos en los partidos de Houston y Filadelfia el 4 de julio.

🚨🤯 BREAKING: FIFA is planning to hold a special opening ceremony for each of the 2026 World Cup host nations.



For Mexico’s ceremony, FIFA has lined up a catalog featuring Maná, Alejandro Fernandez, Belinda, and Los Angeles Azules. 🏆🎤



Via @TheAthleticFC pic.twitter.com/WywYfZ3GQP — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 8, 2026

La FIFA reunirá a estrellas mexicanas para abrir el Mundial en el Azteca

Entre ellos se encuentran los cantantes canadienses Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara, quienes han sido contratados y se espera que sean las estrellas del primer partido de la fase de grupos de Canadá contra Bosnia y Herzegovina el 12 de junio en Toronto.

Ese mismo día, la selección masculina de Estados Unidos comienza su participación contra Paraguay en el SoFi Stadium, cerca de Los Ángeles, donde Katy Perry será la artista principal. Otros talentos estadounidenses contratados por la FIFA incluyen al rapero Future, así como al estadounidense de origen bangladesí Sanjoy, DJ radicado en Los Ángeles.

El mensaje de Katy Perry fue interpretado como un respaldo a Bad Bunny antes de su participación en el medio tiempo del Super Bowl LX./ X

Katy Perry, J Balvin y Lisa también formarán parte de las celebraciones

Katy Perry será la artista principal de la ceremonia de apertura del primer partido de la selección masculina de Estados Unidos.

El Mundial 2026 será la edición más grande en la historia de la FIFA con 48 selecciones./ AP

Lisa, la rapera y cantante tailandesa que saltó a la fama con el grupo femenino surcoreano Blackpink, también ha sido contratada por la FIFA. Asimismo, Paraguay, rival de la selección masculina de Estados Unidos, estará representada por la artista paraguaya Marilina Bogado, quien se presentará.

La FIFA también contará con talento internacional que participará en las ceremonias, incluyendo al colombiano J Balvin, la brasileña Anitta, el venezolano Danny Ocean, la artista palestino-chilena Elyanna y Vegedream de Francia. Otros artistas con raíces canadienses son Jessie Reyez, Nora Fatehi y William Prince.