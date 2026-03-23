Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¡Todos contra él! Álvaro Morales termina siendo ‘atacado’, en plena programa por compañeros, tras presumir dotes de goleador

Álvaro Morales en Futbol Picante l CAPTURA
Ramiro Pérez Vásquez 11:39 - 23 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Jared Borgetti y Ricardo Peláez se abalanzaron contra el analista de ESPN

El siempre polémico comentarista Álvaro Morales volvió a generar revuelo, esta vez no por un análisis futbolístico, sino por una serie de declaraciones sobre su supuesto pasado como jugador amateur. Durante una emisión reciente de 'Futbol Picante' de ESPN, Morales presumió con orgullo su etapa en ligas barriales, mencionando competencias como la Vespertina de Simón Bolívar y “La Cascada”.

Según relató, su experiencia en esos certámenes lo formó como futbolista competitivo, asegurando que destacaba como delantero. “Yo jugué en los barrios, en la Vespertina de Simón Bolívar, en La Cascada”, comentó, intentando reivindicar su faceta dentro del terreno de juego antes de convertirse en figura mediática.

Álvaro Morales l IMAGO7

¿Qué sucedió tras exponer su pasado como futbolista?

Sin embargo, sus compañeros de mesa no dejaron pasar la oportunidad para reaccionar con humor. El exdelantero de la Selección Mexicana Jared Borgetti intervino rápidamente para bajarle el tono a la narrativa de Morales, soltando una frase que desató risas: “Pero tú no jugaste, eras ahí el animador”.

La respuesta generó un momento de tensión mezclado con comedia en el programa, mientras Morales intentaba defender su versión. Lejos de quedarse callado, redobló la apuesta con una declaración que elevó aún más la controversia.

“Yo, en mi proporción, en mi nivel, fui mejor goleador que tú y Ricardo Peláez”, afirmó Morales, comparándose con dos referentes del futbol mexicano, lo que provocó incredulidad inmediata en el set, durante la reciente emisión de ‘Futbol Picante’ de ESPN

Álvaro Morales en presentación | ESPECIAL

Ricardo Peláez contraatacó con frase

Fue entonces cuando Peláez, también presente, respondió con ironía: “¿De qué jugabas, de balón?”, desatando carcajadas entre los presentes y evidenciando el tono jocoso con el que se tomaban las afirmaciones del comentarista, pero el analista supo defenderse.

Morales, sin perder la compostura, contestó con seguridad: “De centro delantero, hermano. No, era delgado”, insistiendo en su perfil ofensivo y tratando de sostener su argumento frente a las burlas de los exfutbolistas en medio del análisis en la mesa de debate.

Álvaro Morales | IMAGO7

El intercambio rápidamente se volvió viral en redes sociales, con los comentarios en X. Una vez más, Álvaro Morales quedó en el centro de la conversación, demostrando que su estilo frontal y provocador sigue generando reacciones tanto dentro como fuera de la pantalla.

Últimos videos
Lo Último
00:47 Así marcha la tabla en Liga de Expansión MX después de la Jornada 11
00:16 Gianni Infantino estará presente en la reinauguración del Estadio Banorte
00:12 Jugador de los Golden State Warriors sufre escalofriante lesión
00:01 A 79 días: El histórico empate de México contra Francia, en Wembley, Inglaterra 1966
00:01 Portada RÉCORD 24 de marzo de 2026
00:00 El mejor Chivas en 30 años: líder con paso histórico en torneos cortos
00:00 Agenda deportiva martes 23 de marzo 2026
23:52 Mbappé rompe el silencio sobre su lesión: "Estoy al 100%, se dijeron mentiras"
23:44 Vinicius responde a Simeone con doblete y burla en triunfo del Real Madrid sobre Atlético
23:08 Erick Portillo alza la voz: "no todo es futbol" tras histórica medalla mundial
Tendencia
1
Futbol ¡Una falta de respeto! Se revelan las palabras que Larcamón dijo para molestar a Karen Díaz
2
Futbol ¡Triunfo manchado! Gilberto Alcalá señala al culpable por polémica en el Clásico Capitalino: "VAR tuvo que llamar al árbitro"
3
Futbol Nacional Paul Delgadillo rompe el silencio y 'culpa' a Cruz Azul sobre la Final de 2013
4
NFL Travis Kelce firma contrato multimillonario con Kansas City Chiefs
5
Futbol "Da felicidad ver cómo juega": Jair Pereira se rinde en elogios con las Chivas de Gabriel Milito
6
Futbol Oficial: Sevilla despide a Matías Almeyda
Te recomendamos
Así marcha la tabla en Liga de Expansión MX después de la Jornada 11
Futbol
24/03/2026
Así marcha la tabla en Liga de Expansión MX después de la Jornada 11
Gianni Infantino estará presente en la reinauguración del Estadio Banorte
Futbol
24/03/2026
Gianni Infantino estará presente en la reinauguración del Estadio Banorte
Jugador de los Golden State Warriors sufre escalofriante lesión
Basquetbol
24/03/2026
Jugador de los Golden State Warriors sufre escalofriante lesión
A 79 días: El histórico empate de México contra Francia, en Wembley, Inglaterra 1966
Futbol
24/03/2026
A 79 días: El histórico empate de México contra Francia, en Wembley, Inglaterra 1966
Portada RÉCORD 24 de marzo de 2026 | RÉCORD
Portada del día
24/03/2026
Portada RÉCORD 24 de marzo de 2026
Jugadores de Chivas en celebración en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Futbol
24/03/2026
El mejor Chivas en 30 años: líder con paso histórico en torneos cortos