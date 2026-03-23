¡Todos contra él! Álvaro Morales termina siendo ‘atacado’, en plena programa por compañeros, tras presumir dotes de goleador

El siempre polémico comentarista Álvaro Morales volvió a generar revuelo, esta vez no por un análisis futbolístico, sino por una serie de declaraciones sobre su supuesto pasado como jugador amateur. Durante una emisión reciente de 'Futbol Picante' de ESPN, Morales presumió con orgullo su etapa en ligas barriales, mencionando competencias como la Vespertina de Simón Bolívar y “La Cascada”.

Según relató, su experiencia en esos certámenes lo formó como futbolista competitivo, asegurando que destacaba como delantero. “Yo jugué en los barrios, en la Vespertina de Simón Bolívar, en La Cascada”, comentó, intentando reivindicar su faceta dentro del terreno de juego antes de convertirse en figura mediática.

Álvaro Morales l IMAGO7

¿Qué sucedió tras exponer su pasado como futbolista?

Sin embargo, sus compañeros de mesa no dejaron pasar la oportunidad para reaccionar con humor. El exdelantero de la Selección Mexicana Jared Borgetti intervino rápidamente para bajarle el tono a la narrativa de Morales, soltando una frase que desató risas: “Pero tú no jugaste, eras ahí el animador”.

La respuesta generó un momento de tensión mezclado con comedia en el programa, mientras Morales intentaba defender su versión. Lejos de quedarse callado, redobló la apuesta con una declaración que elevó aún más la controversia.

“Yo, en mi proporción, en mi nivel, fui mejor goleador que tú y Ricardo Peláez”, afirmó Morales, comparándose con dos referentes del futbol mexicano, lo que provocó incredulidad inmediata en el set, durante la reciente emisión de ‘Futbol Picante’ de ESPN

Álvaro Morales en presentación | ESPECIAL

Ricardo Peláez contraatacó con frase

Fue entonces cuando Peláez, también presente, respondió con ironía: “¿De qué jugabas, de balón?”, desatando carcajadas entre los presentes y evidenciando el tono jocoso con el que se tomaban las afirmaciones del comentarista, pero el analista supo defenderse.

Morales, sin perder la compostura, contestó con seguridad: “De centro delantero, hermano. No, era delgado”, insistiendo en su perfil ofensivo y tratando de sostener su argumento frente a las burlas de los exfutbolistas en medio del análisis en la mesa de debate.

Álvaro Morales | IMAGO7