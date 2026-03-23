¡Intenta no llorar! Así fue la emotiva reacción de Lalo Luna al ver a su hijo dando el protocolo de la liga MX

¡Juega Limpio y siente tu Liga! son las palabras que siempre acompañan el inicio de cada partido en la Liga MX. La ceremonia protocolaria es ya una tradición el futbol mexicano, ahora el evento de inicio de partido se hizo conmemorando el Día Mundial del Síndrome de Down.

Lalo Luna en la tienda de Atlas l INSTA: @atlasfcshop

La Liga MX ha colaborado a lo largo de su historia con distintas causas sociales, entre las que destacan campañas contra el cáncer de mama, asociaciones que buscan ayudar a niños de escasos recursos, y ahora se suman a una campaña para ayudar a niños y jóvenes que padecen Síndrome de Down.

Antes de comenzar el partido entre Atlas vs Querétaro en el Estadio Jalisco, se realizó la ceremonia protocolaria con normalidad, destacando el día que se conmemora, seguido los hijos del narrador de TUDN, Lalo Luna, salieron para entregar el balón y dar el mensaje a la afición.

Hijo de Lalo Luna previo a dar el mensaje l INSTA: @laloeluna

El cronista no pudo contener las lágrimas al ver a sus hijos en el campo de juego y es que es su hijo menor Nicolás quien tiene el Síndrome de Down y su hermano mayor Máximo es quien lo apoya y lo guía.

La directiva del Atlas fue la encargada de invitar a los hijos del narrador a que dieran el mensaje antes de comenzar el partido. Un momento que Lalo vivió con mucha emoción agradeciendo la invitación.

El mensaje de los hijos de Lalo Luna a la afición

Atlas tras empatar con Querétaro l MEXSPORT