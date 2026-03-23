Pumas superó los puntos del torneo pasado en 12 jornadas

La victoria en el Clásico Capitalino representó más que defender el orgullo, pues Pumas consiguió una marca importante de puntos en apenas 12 jornadas del torneo. Con 23 unidades, Universidad Nacional ya superó su registro del torneo pasado de la Liga MX.

Jugadores de Pumas celebran con su afición tras el triunfo ante América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Cómo le fue a Pumas el torneo pasado?

En el Apertura 2025, Pumas solo registró 21 puntos, en lo que fue el primer torneo completo dirigido por Efraín Juárez. En dicho semestre, el conjunto universitario únicamente consiguió seis victorias y tres empates, mientras que sufrió ocho derrotas.

La historia en el presente torneo es mucho más positiva, ya que los felinos alcanzaron esas mismas seis victorias en 12 fechas, además de contar con una de las mejores ofensivas con 21 goles a favor.

Pumas registra seis victorias, cinco empates y una sola derrota, la cual sufrió ante Toluca, uno de los equipos con mejor forma al seguir invicto en lo que va del Clausura 2026. Con ello, se mantiene en cuarto lugar de la tabla, con un panorama positivo para clasificar a Liguilla.

Una de las claves para el buen momento de Pumas es su trabajo en la ofensiva, reflejado con los 18 partidos consecutivos con por lo menos un gol anotado. Cabe mencionar que el equipo ha ido de menos a más en cuanto a funcionamiento, y en este punto del torneo es notable la química entre los jugadores.

Jugadores de Pumas celebran con Robert Morales tras el triunfo ante América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Panorama de Pumas en el Clausura 2026

Pumas finalizará la parte más complicada de su torneo ante Chivas, pues llegará tras enfrentarse a Cruz Azul y América de forma consecutiva. Sin embargo, los dirigidos por Efraín Juárez sumaron puntos en ambos juegos y el objetivo de avanzar a la Liguilla está firme.

Robert Morales celebra su gol en el triunfo ante América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7