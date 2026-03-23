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Futbol

¡Triunfo manchado! Gilberto Alcalá señala al culpable por polémica en el Clásico Capitalino: "VAR tuvo que llamar al árbitro"

Pumas vs América en CU l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 14:10 - 23 marzo 2026
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El exárbitro del futbol mexicano fue contundente al analizar la jugada

La polémica no faltó y se hizo presente en el Olímpico Universitario con el Club Universidad y el CF América, en donde los felinos terminaron con la victoria ante los con una jugada polémica a favor de los Azulcremas que no fue marcada debido al VAR.

De acuerdo al exárbitro Gilberto Alcalá señala al VAR como el principal elemento que provocó que no se marcara un penal a favor de la visita por la falta de llamado a Cesar Arturo Ramos Palazuelo para que el central decidiera con la revisión realizada.

“En ese momento que sucedió la interpretación más valida es a opinión del árbitro en turno, es César Ramos y del VAR…“, empezó resaltando durante la reciente emisión de ‘Infiltrados’ (programa de debate que puedes seguir a través de las diversas plataformas de Récord en punto de las 13:00 hrs tiempo del centro de México).

Guillermo Martínez, de Pumas, y Sebastián Cáceres, de América, disputando un balón | MEXSPORT

Alcalá aseguró que VAR tuvo que llamar al silbante: “Los dos tiene razón lo único que yo digo, si en el penal que César había dicho que no, lo mandaron llamar, en esta jugada de mano volvemos a llamar a César y él que decida porque tiene que decir el VAR no, no, es así, tiene que decir el árbitro el turno”.

César Arturo Ramos, árbitro central del Pumas vs América de la Jornada 12 del Clausura 2026 | MEXSPORT

¿Cómo fue a polémica jugada?

En los minutos finales, América tuvo la posibilidad de cambiar el rumbo del partido con una jugada que generó fuerte polémica. Un centro al área en busca de Vinicius Lima terminó impactando en el brazo del defensor de Pumas, Tony Leone, lo que desató los reclamos inmediatos de los jugadores azulcremas.

Las repeticiones mostraron que el balón golpeó el brazo del zaguero, quien además parecía ampliar el volumen de su cuerpo. Sin embargo, ni el árbitro central ni el VAR consideraron necesario revisar la jugada, lo que dejó sin oportunidad al América de pelear por un penalti que pudo significar el empate.

El golpe definitivo llegó en los últimos minutos, cuando Robert Morales convirtió desde el punto penal para darle la victoria a Pumas. El tanto sentenció el Clásico Capitalino y dejó al América sin respuesta en el cierre del partido en Ciudad Universitaria.

André Jardine, América | IMAGO7

Jardine también señaló al VAR

Jardine se lanzó contra el VAR por polémica tras el juego: “Fue una semana intensa con tres partidos. Intentamos rotar al equipo para llegar con energía hoy. No sufrimos en ningún momento; en el primer tiempo, solo un balón al poste. En la segunda mitad, teníamos una sensación de control, aunque generamos poco. Un Clásico en campo rival, como mínimo, te obliga a buscar el empate. Al final, el penalti a Pumas estuvo bien marcado, pero a nosotros no nos sancionan una mano. Fue un partido definido por el VAR”.

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