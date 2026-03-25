Álvaro Morales tiene fuerte pelea en vivo con Desirée Monsivais y exige respeto

La mesa de Futbol Picante se convirtió en un campo de batalla el pasado sábado. Lo que debía ser el análisis del clásico entre Pumas y América terminó en un ríspido choque de jerarquías entre el polémico conductor Álvaro Morales y la analista Desirée Monsiváis. El incidente, que escaló hasta la exclusión de la exjugadora en un bloque del programa, dejó clara la postura del "Brujo": en su mesa, la atención no es negociable.

Álvaro Morales en Futbol Picante l CAPTURA

LA FALTA DE RESPETO EN FUTBOL PICANTE

La fricción comenzó desde la presentación de los panelistas. Tras haber ignorado a Jorge Pietrasanta, Morales le dio la palabra a Monsiváis después de siete minutos de programa, lo que provocó la inmediata reacción de la goleadora histórica.

Desirée: "Hay un timing y tú que llevas la mesa debes identificar".

Álvaro: (Con risa irónica) "¿Quiere conducir usted?".

Desirée: "No, no, para nada".

Álvaro: "¿Puede responder (la pregunta de análisis)?".

Desirée: "No puse atención, ¿me puedes repetir la pregunta?".

Álvaro: "Ah bueno, ahorita que ponga atención me dice... Profesor Mario Carrillo, adelante...".

Tras este intercambio, el ambiente se tornó gélido. El exentrenador Mario Carrillo intentó intervenir para suavizar las cosas y permitir que Desirée diera su punto de vista, pero Morales fue tajante en su negativa, argumentando que la falta de concentración de la analista era inaceptable para la seriedad de la emisión.

Desirée Monsiváis | IG: desireemonsivais

EL PROGRAMA TRANSCURRIÓ CON NORMALIDAD

Minutos más tarde, y tras haberla dejado "en la congeladora" durante el primer debate serio, Morales volvió a dirigirse a ella con una advertencia previa: "Le voy a repetir la pregunta de entrada, pero ponga atención".

Monsiváis, ya con un tono más sobrio, procedió a realizar su análisis técnico del encuentro. Aunque el programa recuperó la normalidad en su tramo final, el desplante de Morales hacia la nueva integrante de la mesa de ESPN ha generado una ola de comentarios sobre los límites de la autoridad y el respeto entre colegas en televisión nacional.