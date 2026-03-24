Aquivaldo Mosquera aclara situación legal sobre la pensión de su hijo

Ante los recientes rumores que señalaban supuestos problemas legales por la manutención de su hijo, el exdefensa del Club América, Aquivaldo Mosquera, ofreció una conferencia de prensa para aclarar la situación que lo involucra con la actriz mexicana Karla Pineda.

Aquivaldo Mosquera en el Estadio Azteca | MexSport

Acompañado por su equipo de abogados, el exfutbolista hizo frente a las especulaciones y detalló el estado actual de sus obligaciones parentales, confirmando que no existe ningún conflicto activo con la justicia.

PAGOS ATRASADOS QUEDARON SALDADOS

Durante la comparecencia ante los medios, la defensa legal de Mosquera tomó la palabra para explicar que los problemas financieros reportados no eran de gravedad y que la situación económica se ha regularizado por completo.

"Al momento todas las peticiones que había eran solamente atrasos mínimos, mismos que ya fueron cubiertos. Los gastos obviamente del menor se siguen generando día con día y los cubren entre los dos, hay que recordar que son padres corresponsales", declaró el abogado.

AQUIVALDO VE POR EL BIENESTAR DE SU HIJO

Por su parte, el exjugador colombiano habló con franqueza sobre la relación con Pineda. Aceptó que el proceso no ha sido sencillo y que en el pasado ambos cometieron errores impulsados por sus respectivas posturas. No obstante, aseguró que esas diferencias son parte del pasado y que hoy mantienen una comunicación constante por el bien de su hijo.

"Hubo en su momento decisiones de ambos lados que no estuvieron bien, ella estaba en su postura y yo en la mía y creo que fue una muy mala decisión por el niño, quien fue el lastimado en su momento. Ahondar más en el tema yo creo que es retroceder, lo importante es lo que hagamos como padres de aquí para adelante", declaró Aquivaldo Mosquera.

Aquivaldo Mosquera en conferencia de prensa | Cortesía

PODRÁ SALIR DEL PAÍS EN COMPAÑÍA DE SU HIJO

Finalmente, tras dejar resuelto el tema legal, se confirmó que Mosquera cuenta con total libertad para salir del país. Este fin de semana, el exzaguero viajará a Los Ángeles, California, para disputar un partido de leyendas del América.

Destaca la posibilidad de que el colombiano realice este viaje en compañía de su hijo, de quien se sabe es un apasionado del futbol y fiel seguidor del equipo azulcrema, perfilándose para seguir los pasos deportivos de su padre.