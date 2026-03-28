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Mega operativo por el México vs Portugal comienza 10 horas antes en el Estadio Banorte
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) inició un dispositivo de seguridad y movilidad en las inmediaciones del Estadio Banorte con motivo del encuentro amistoso entre las selecciones de México y Portugal. El despliegue, a cargo de la Subsecretaría de Control de Tránsito, busca garantizar la fluidez vehicular en vialidades primarias y calles aledañas ante la alta afluencia de aficionados.
LOGÍSTICA Y HORARIOS
Debido a la magnitud del encuentro, las autoridades implementaron las labores de vialidad desde 10 horas antes del inicio del partido. Se recomienda a los asistentes anticipar su llegada, considerando los siguientes horarios clave:
Apertura de puertas: 16:00 horas.
Inicio del encuentro: 19:00 horas.
RESTRICCIONES DE MOVILIDAD
Uno de los puntos críticos para este operativo es la confirmación de que no habrá servicio de estacionamiento para el público en general dentro del inmueble. Esta medida tiene como objetivo incentivar el uso de transporte público y evitar el colapso de las arterias viales cercanas al estadio.
Elementos de tránsito mantienen presencia constante para agilizar la circulación y orientar a los automovilistas sobre las rutas permitidas. Se exhorta a los asistentes a utilizar vías alternas y respetar las indicaciones del personal de la SSC para evitar sanciones o contratiempos en su ingreso.
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