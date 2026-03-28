¿Cuándo fue la última vez que el Tri enfrentó a un rival europeo en el Estadio Azteca?

La espera terminó. Esta noche, la Selección Mexicana inicia su recta final rumbo a la Copa del Mundo 2026 con una prueba de fuego. El escenario no podría ser más emblemático: la reinauguración del Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte), que abre sus puertas para recibir el duelo ante Portugal, uno de los combinados más poderosos del planeta y serio candidato al título mundial.

Enfrentar a un sinodal de la UEFA no es una moneda común para el conjunto azteca, y menos aún en calidad de local. Para dimensionar la relevancia del choque de esta noche, es necesario desempolvar los libros de historia y revisar las escasas ocasiones en que el Coloso de Santa Úrsula ha albergado estos duelos.

Estadio Banorte, casa de la Selección Mexicana | MEXSPORT

ISRAEL: ÚLTIMA SELECCIÓN UEFA EN PISAR EL AZTECA

Oficialmente, la última vez que México se midió ante un equipo de la confederación europea en el Azteca fue el 28 de mayo de 2014. En aquella ocasión, el Tri utilizó el encuentro como partido de despedida antes de partir al Mundial de Brasil. El rival fue Israel, a quien México derrotó con un contundente 3-0.

Aunque geográficamente Israel pertenece a Asia, para efectos futbolísticos compite como europeo desde que se integró a la UEFA en 1994, lo que lo coloca técnicamente como el último antecedente en esta categoría.

México vs Israel, 2014 | MEXSPORT

LA VISITA DE ESPAÑA EN 2010

Si buscamos un rival "cien por ciento europeo" por ubicación geográfica y tradición, la memoria nos traslada al 11 de agosto de 2010. Fue la primera Fecha FIFA tras el Mundial de Sudáfrica, y México recibió nada menos que a la flamante campeona, España.

La Roja aterrizó en la Ciudad de México con todas sus figuras y el trofeo de la Copa del Mundo bajo el brazo. En un partido vibrante, el Tri logró rescatar un empate 1-1 ante los monarcas mundiales, dejando una buena sensación ante su afición.

México vs España, 2010 | MEXSPORT

ÚLTIMA VICTORIA DE EUROPEO EN EL AZTECA

A pesar de la jerarquía de los rivales de la UEFA, la historia reciente dicta que el Estadio Azteca es una aduana difícil de vulnerar para los europeos. De hecho, para encontrar la última derrota de México en casa frente a un equipo del Viejo Continente, hay que retroceder más de cuatro décadas.

Fue en 1981 cuando España logró imponerse en el Coloso con un marcador de 3-1. Desde entonces, el Tri ha mantenido un invicto sólido que buscará defender esta noche frente a la escuadra lusa.