Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

¿Cuándo fue la última vez que el Tri enfrentó a un rival europeo en el Estadio Azteca?

Estadio Banorte está a un día de su reinauguración | GINA SÁNCHEZ
Estadio Banorte| GINA SÁNCHEZ
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 10:16 - 28 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Selección Mexicana lleva más de una década sin medirse ante un rival de UEFA en el Estadio Azteca

La espera terminó. Esta noche, la Selección Mexicana inicia su recta final rumbo a la Copa del Mundo 2026 con una prueba de fuego. El escenario no podría ser más emblemático: la reinauguración del Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte), que abre sus puertas para recibir el duelo ante Portugal, uno de los combinados más poderosos del planeta y serio candidato al título mundial.

Enfrentar a un sinodal de la UEFA no es una moneda común para el conjunto azteca, y menos aún en calidad de local. Para dimensionar la relevancia del choque de esta noche, es necesario desempolvar los libros de historia y revisar las escasas ocasiones en que el Coloso de Santa Úrsula ha albergado estos duelos.

Estadio Banorte, casa de la Selección Mexicana | MEXSPORT

ISRAEL: ÚLTIMA SELECCIÓN UEFA EN PISAR EL AZTECA

Oficialmente, la última vez que México se midió ante un equipo de la confederación europea en el Azteca fue el 28 de mayo de 2014. En aquella ocasión, el Tri utilizó el encuentro como partido de despedida antes de partir al Mundial de Brasil. El rival fue Israel, a quien México derrotó con un contundente 3-0.

Aunque geográficamente Israel pertenece a Asia, para efectos futbolísticos compite como europeo desde que se integró a la UEFA en 1994, lo que lo coloca técnicamente como el último antecedente en esta categoría.

México vs Israel, 2014 | MEXSPORT

LA VISITA DE ESPAÑA EN 2010

Si buscamos un rival "cien por ciento europeo" por ubicación geográfica y tradición, la memoria nos traslada al 11 de agosto de 2010. Fue la primera Fecha FIFA tras el Mundial de Sudáfrica, y México recibió nada menos que a la flamante campeona, España.

La Roja aterrizó en la Ciudad de México con todas sus figuras y el trofeo de la Copa del Mundo bajo el brazo. En un partido vibrante, el Tri logró rescatar un empate 1-1 ante los monarcas mundiales, dejando una buena sensación ante su afición.

México vs España, 2010 | MEXSPORT

ÚLTIMA VICTORIA DE EUROPEO EN EL AZTECA

A pesar de la jerarquía de los rivales de la UEFA, la historia reciente dicta que el Estadio Azteca es una aduana difícil de vulnerar para los europeos. De hecho, para encontrar la última derrota de México en casa frente a un equipo del Viejo Continente, hay que retroceder más de cuatro décadas.

Fue en 1981 cuando España logró imponerse en el Coloso con un marcador de 3-1. Desde entonces, el Tri ha mantenido un invicto sólido que buscará defender esta noche frente a la escuadra lusa.

Aún trabajan para dejar listo el Estadio Banorte | GINA SÁNCHEZ
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Mexico
Últimos videos
Lo Último
13:55 La Selección Mexicana presentó el nuevo CAR rumbo a la Copa del Mundo
13:41 ¿Final del Mundial en el Azteca? Exigen a FIFA el partido por el título en el Estadio Banorte
13:26 Metro CDMX hoy 28 de marzo: horario especial por México vs Portugal
13:11 Las bajas de Tigres para el amistoso vs América
12:59 ¿Cómo llegan Bolivia e Irak para la final del repechaje mundialista?
12:48 Colombia vs Francia: ¿Dónde y a qué hora ver el Amistoso Internacional?
12:29 La decisión es final: Casemiro reafirma su salida del Manchester United
12:27 Cristiano Ronaldo manda mensaje para sus compañeros previo a partido vs México
12:09 México y Portugal firman acuerdo estratégico para el desarrollo del futbol
11:59 FANKI liberó boleto ‘más accesibles’ a horas de arrancar el México vs Portugal
Tendencia
1
Futbol Roberto Martínez, DT de Portugal, revela que estuvo cerca de ser entrenador de México
2
Futbol Prensa portuguesa analiza a México: respeto por su historia, pero dudas sobre su nivel rumbo al Mundial 2026
3
Futbol Efraín Juárez se reunió con el DT de Portugal, Roberto Martínez; ¿fue por refuerzos para Pumas?
4
Empelotados Chaco Giménez destroza al Tala Rangel: "Arquerito"
5
Futbol Bruno Fernandes espera que Raúl Jiménez tenga una mala noche ante Portugal
6
Futbol Esta es la posible alineación del Vasco Aguirre para el México vs Portugal
Te recomendamos
La Selección Mexicana presentó el nuevo CAR rumbo a la Copa del Mundo
Futbol
28/03/2026
La Selección Mexicana presentó el nuevo CAR rumbo a la Copa del Mundo
¿Final del Mundial en el Azteca? Exigen a FIFA el partido por el título en el Estadio Banorte
Futbol Internacional
28/03/2026
¿Final del Mundial en el Azteca? Exigen a FIFA el partido por el título en el Estadio Banorte
Metro CDMX hoy 28 de marzo: horario especial por México vs Portugal
Contra
28/03/2026
Metro CDMX hoy 28 de marzo: horario especial por México vs Portugal
Las bajas de Tigres para el amistoso vs América
Futbol
28/03/2026
Las bajas de Tigres para el amistoso vs América
¿Cómo llegan Bolivia e Irak para la final del repechaje mundialista?
Futbol
28/03/2026
¿Cómo llegan Bolivia e Irak para la final del repechaje mundialista?
Colombia vs Francia: ¿Dónde y a qué hora ver el Amistoso Internacional?
Futbol Internacional
28/03/2026
Colombia vs Francia: ¿Dónde y a qué hora ver el Amistoso Internacional?