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Futbol

Las bajas de Tigres para el amistoso vs América

Ricardo Olivares 13:11 - 28 marzo 2026
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El cuadro felino se vio claramente afectado por la Fecha FIFA

Los Tigres se medirán ante el América en un partido amistoso que se disputará en Arkansas, duelo que servirá para mantener ritmo de los equipos durante la Fecha FIFA para el regreso de la Liga MX

Diego Lainez y André-Pierre Gignac en partido con Tigres en la Liga MX | MEXSPORT
Diego Lainez y André-Pierre Gignac en partido con Tigres en la Liga MX | MEXSPORT

El conjunto felino no contará con plantel completo para este compromiso, ya que realizó el viaje con varias ausencias importantes. 

Por decisión técnica de Guido Pizarro, Ángel Correa y Diego Lainez no fueron considerados para este encuentro.

Diego Lainez jugando con Tigres | IMAGO 7

A estas bajas se suma la de André-Pierre Gignac, quien continúa en proceso de rehabilitación tras la lesión que lo ha mantenido alejado de las canchas en las últimas semanas.

Además, jugadores como Rodrigo Aguirre, Jesús Angulo y Marcelo Flores tampoco estarán disponibles, debido a sus convocatorias con sus respectivas selecciones nacionales en esta Fecha FIFA.

Tigres ante Gallos Blancos l IMAGO7

Pese a las ausencias, el duelo ante América representará una oportunidad para que Tigres pruebe variantes y dé minutos a jugadores que buscan consolidarse dentro del equipo. 

El enfrentamiento promete ser atractivo, aun tratándose de un compromiso amistoso entre dos de los clubes más importantes del futbol mexicano.

Equipo de Tigres tras caer en la Liga de Campeones de la CONCACAF | MEXSPORT
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