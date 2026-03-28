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Futbol Internacional

¿Final del Mundial en el Azteca? Exigen a FIFA el partido por el título en el Estadio Banorte

Estadio Banorte está listo para albergar los partidos del Mundial | GINA SÁNCHEZ
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 13:41 - 28 marzo 2026
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Afición internacional ha quedado maravillada con el nuevo Coloso de Santa Úrsula y piden darle su terca Final de Copa del Mundo

La noche de este sábado 28 de marzo, el Estadio Azteca —ahora oficialmente Estadio Banorte— reabre sus puertas tras casi dos años de intensas remodelaciones. Aunque el proceso generó opiniones divididas en México, el resultado final ha dejado boquiabierto al resto del mundo, desatando una inesperada presión social hacia la FIFA.

Estadio Banorte, casa de la Selección Mexicana | MEXSPORT

A través de redes sociales, las fotografías de la renovada imagen del "Coloso de Santa Úrsula" se viralizaron rápidamente. Los elogios llegaron principalmente de sectores de la afición en Brasil y Argentina, quienes guardan un vínculo histórico y emocional con el recinto donde Pelé y Diego Armando Maradona se consagraron como leyendas del fútbol.

PIDEN FINAL EN EL ESTADIO AZTECA

El impacto visual del estadio ha sido tal que miles de usuarios iniciaron una petición informal: que la FIFA rectifique y traslade la Final de la Copa del Mundo 2026 de Nueva Jersey a la Ciudad de México. Los argumentos de los aficionados apelan tanto a la estética moderna como a la mística deportiva del inmueble:

  • "La final tenía que ser ahí."

  • "Están a tiempo de cambiar la sede de la final y hacerla en un estadio de fútbol."

  • "El estadio donde Pelé y Maradona se coronaron campeones del mundo. Es increíble que la final de 2026 no se celebre ahí."

  • "Es un crimen que la final no esté aquí."

Esas fueron solo algunas de las miles de respuestas de afición internacional al ver el renovado Estadio Azteca.

EL RÉCORD QUE NO PUDO SER

A pesar del fervor en las redes, el panorama administrativo de la FIFA es inamovible. El Estadio Banorte ya tiene asegurado un hito histórico: será el primer estadio en el mundo en albergar tres inauguraciones mundialistas. Sin embargo, no podrá ostentar el mismo récord en cuanto a finales.

La máxima autoridad del fútbol mundial mantiene firme su decisión de que el partido por el título se dispute en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey. Expertos señalan que, pese al clamor popular y la majestuosidad de la nueva obra en Santa Úrsula, es prácticamente imposible que se realice un cambio de sede a estas alturas de la logística organizada por el comité binacional.

Estadio Banorte desde afuera l X: @EstadioBanorte

Así, mientras el mundo se rinde ante la nueva cara del coloso mexicano, la Ciudad de México deberá conformarse con ser el epicentro del arranque del torneo, manteniendo la nostalgia de aquellas finales épicas que hoy, más que nunca, la afición global reclama de vuelta.

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