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Futbol

Javier Aguirre 'explota' contra miembros de seguridad por dejar en la calle a su hijo

Aldo Martínez
Aldo Martínez 14:31 - 28 marzo 2026
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El técnico de la Selección Mexicana fue captado en un momento complicado dentro del CAR

A unas horas de arrancar el duelo amistoso entre México y Portugal, correspondiente a la reinauguración del Estadio Banorte, los jugadores de la Selección Mexicana afinan los últimos detalles en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Pese a la expectativa y la emoción, el técnico del equipo, Javier Aguirre, vivió un momento amargo.

Javier Aguirre en un entrenamiento con el Tricolor. l IMAGO7

¿Qué pasó con Aguirre?

A un par de horas de que el equipo mexicano saliera rumbo al Estadio Banorte, el técnico, Javier ‘Vasco’ Aguirre se vio involucrado en una situación bastante tenso contra los miembros de seguridad del recinto.

Javier Aguirre saliendo del CAR I CAPTURA DE PANTALLA

A través de un video en redes sociales se puede apreciar al Vasco salir bastante molesto a la puerta, esto debido a que los cuerpos de seguridad no le permitieron el acceso a las instalaciones a su hijo, situación que ‘alteró’ bastante al estratega. 

Según fuentes cercanas a los hechos el técnico le llamó la atención a los empleados, afortunadamente las cosas no escalaron de más y todo quedó en un desafortunado mal entendido.

Javier Aguirre, estratega de México | IMAGO7

‘Last dance’ del Vasco

El técnico de la Selección Nacional está por comenzar la fase final de su tercer proceso mundialista. Aguirre tal y como lo anunció hace algunos meses, le cederá su lugar de entrenador de México a Rafa Márquez al terminar la Copa del Mundo.

Javier Aguirre descartó la salida deToni Amor de la Selección | MEXSPORT
Javier Aguirre descartó la salida deToni Amor de la Selección | MEXSPORT

Aguirre tomó el mando del cuadro mexicano en julio del 2024 con la mirada fija en la fiesta del verano próxima a empezar en tres meses. Desde su llegada, el cuadro mexicano ha conseguido levantar la Copa Oro y la Conference League, además de sumar una marca de 15 victorias, siete empates y cinco derrotas en 27 partidos

Los últimos retos de Aguirre sin tomar en cuenta la Fase de Grupos del Mundial 2026 serán Portugal en la cancha del Estadio Banorte, Bélgica en el Soldier Field de Chicago, Ghana en Puebla, Australia en el Rose Bowl de Pasadena y finalmente cerrará participación ante Serbia, con la sede aún por confirmar.

Javier Aguirre se dijo tranquilo y satisfecho tras victoria de México contra Panamá | IMAGO 7
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