Canadá empata sobre la hora a Islandia en amistoso de Fecha FIFA

En partido amistoso de Fecha FIFA, Canadá logró empatar en los últimos momentos del partido ante Islandia, el conjunto de oceanía logró dominar durante todo el primer lapso de partido al equipo de la Hoja de Maple.

Apenas se cumplieron los seis minutos de haber iniciado el partido cuando Oskarsson aprovecha un error en medio campo para salir con balón controlado completamente solo, encarar al arquero y darle el primero del día a Islandia.

Oskarsson fue autor de un doblete l AFP

Oskarsson aprovechó una puerta enorme para entrar y adelantar a Islandia, tomaron por sorpresa completamente al conjunto canadiense.

Los Rojos intentaron igualar el marcador con un balón controlado por derecha de la mano de Buchanan quien puso el trazo al centro le quedó a Laryea pero el remate no fue efectivo, Canadá se perdía la puerta para poder igualar las cargas.

David controlando un balón l AFP

Islandia acrecentó la ventaja al marcar el segundo tanto del encuentro, nuevamente de la mano de Oskarsson que tuvo en sus pies el balón después de un pase corto que lo dejó solo frente al arquero nuevamente. El delantero de Islandia puso a su equipo a dos tantos de ventaja.

Segundo lapso de partido

Inagsson haciendo marca a Marcelo Flores l AFP

En la segunda mitad del encuentro, los canadienses presionaban al toque de balón, en las línea del conjunto de Islandia, buscando espacios por el centro y en una oportunidad, David trató de pegar un disparo que puso en peligro a los visitantes, pero se quedó cómodamente en los guantes de Olafsson.

La puerta se abrió para Los Rojos tras una falta en el área chica sobre Buchanan, el árbitro consideró la pena máxima que fue perfectamente ejecutada por David y puso el 2-1.