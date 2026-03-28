Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Canadá empata sobre la hora a Islandia en amistoso de Fecha FIFA

Haraldsson controla un balón l AFP
Jorge Armando Hernández 13:59 - 28 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los de la Hoja de Maple lograron poner el marcador igual en anotaciones tras ir perdiendo todo el primer tiempo

En partido amistoso de Fecha FIFA, Canadá logró empatar en los últimos momentos del partido ante Islandia, el conjunto de oceanía logró dominar durante todo el primer lapso de partido al equipo de la Hoja de Maple.

Apenas se cumplieron los seis minutos de haber iniciado el partido cuando Oskarsson aprovecha un error en medio campo para salir con balón controlado completamente solo, encarar al arquero y darle el primero del día a Islandia.

Oskarsson fue autor de un doblete l AFP

Oskarsson aprovechó una puerta enorme para entrar y adelantar a Islandia, tomaron por sorpresa completamente al conjunto canadiense.

Los Rojos intentaron igualar el marcador con un balón controlado por derecha de la mano de Buchanan quien puso el trazo al centro le quedó a Laryea pero el remate no fue efectivo, Canadá se perdía la puerta para poder igualar las cargas.

David controlando un balón l AFP

Islandia acrecentó la ventaja al marcar el segundo tanto del encuentro, nuevamente de la mano de Oskarsson que tuvo en sus pies el balón después de un pase corto que lo dejó solo frente al arquero nuevamente. El delantero de Islandia puso a su equipo a dos tantos de ventaja.

Segundo lapso de partido
Inagsson haciendo marca a Marcelo Flores l AFP

En la segunda mitad del encuentro, los canadienses presionaban al toque de balón, en las línea del conjunto de Islandia, buscando espacios por el centro y en una oportunidad, David trató de pegar un disparo que puso en peligro a los visitantes, pero se quedó cómodamente en los guantes de Olafsson.

La puerta se abrió para Los Rojos tras una falta en el área chica sobre Buchanan, el árbitro consideró la pena máxima que fue perfectamente ejecutada por David y puso el 2-1.

Islandia terminó por perder la ventaja y dejarle el camino abierto a Canadá tras cometer otra falta en el área chica que abrío la oportunidad a un segundo penal que David volvió a ejecutar dejando el 2-2 , resultado final.

Últimos videos
Lo Último
16:39 ¡Humillados! Bélgica aplasta 5-2 a Estados Unidos
16:37 Mikel Arriola se deshace en elogios a Emilio Azcárraga: “No conozco un aficionado más importante que él”
16:35 WrestleMania 42: Sami Zayn y otra oportunidad en la Vitrina de los Inmortales
16:34 México vs Portugal: Así se vive el ambiente a las afueras del Estadio Banorte
16:31 Caso Trevi-Andrade revive: Argentina inicia nueva investigación por explotación y abuso
16:05 José Ramón Fernández presume "su estatua" en el Estadio Banorte
16:03 ¡Recinto sagrado! Estadio Banorte recibe la bendición de obispo previo a su reinauguración
15:58 Zócalo CDMX listo para México vs Portugal: SSC despliega operativo y mega pantalla
15:53 FMF lanza “Somos México”: la campaña que busca unir al país rumbo al Mundial 2026
15:31 Santiago Giménez apoya en sus redes sociales a la Selección Mexicana previo al juego vs Portugal
Tendencia
1
Futbol Roberto Martínez, DT de Portugal, revela que estuvo cerca de ser entrenador de México
2
Futbol Prensa portuguesa analiza a México: respeto por su historia, pero dudas sobre su nivel rumbo al Mundial 2026
3
Futbol Efraín Juárez se reunió con el DT de Portugal, Roberto Martínez; ¿fue por refuerzos para Pumas?
4
Empelotados Chaco Giménez destroza al Tala Rangel: "Arquerito"
5
Futbol Bruno Fernandes espera que Raúl Jiménez tenga una mala noche ante Portugal
6
Futbol Esta es la posible alineación del Vasco Aguirre para el México vs Portugal
Te recomendamos
¡Humillados! Bélgica aplasta 5-2 a Estados Unidos
Futbol
28/03/2026
¡Humillados! Bélgica aplasta 5-2 a Estados Unidos
Mikel Arriola se deshace en elogios a Emilio Azcárraga: “No conozco un aficionado más importante que él”
Futbol
28/03/2026
Mikel Arriola se deshace en elogios a Emilio Azcárraga: “No conozco un aficionado más importante que él”
WrestleMania 42: Sami Zayn y otra oportunidad en la Vitrina de los Inmortales
Lucha
28/03/2026
WrestleMania 42: Sami Zayn y otra oportunidad en la Vitrina de los Inmortales
México vs Portugal: Así se vive el ambiente a las afueras del Estadio Banorte
Futbol
28/03/2026
México vs Portugal: Así se vive el ambiente a las afueras del Estadio Banorte
Caso Trevi-Andrade revive: Argentina inicia nueva investigación por explotación y abuso
Contra
28/03/2026
Caso Trevi-Andrade revive: Argentina inicia nueva investigación por explotación y abuso
José Ramón Fernández presume "su estatua" en el Estadio Banorte
Empelotados
28/03/2026
José Ramón Fernández presume "su estatua" en el Estadio Banorte