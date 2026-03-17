Canadá presenta los uniformes que usará en la Copa del Mundo 2026

Con mucho estilo, la Selección Canadiense de Futbol presentó los nuevos uniformes tanto de local como de visitante que se utilizarán en la Copa del Mundo 2026. La selección rojiblanca vestirá por primera vez su jersey nuevo en la fecha FIFA del mes de marzo.

Anatomía del diseño

Uniforme de local de Canadá l X: @CANMNT_Official

La playera de local mantiene el tradicional rojo que caracteriza al conjunto canadiense , el escudo es en tono bicolor con rojo y azul, además el diseño incorpora un nuevo slogan para el combinado de la hoja de maple que dice: "apuntando al norte como gesto de ambición y progreso colectivos".

High line. High pressure. No turning back.



Canada’s 2026 team jerseys are designed to go full tilt.



Available at 9 AM ET / 6 AM PT at https://t.co/7EuEsmuQVV pic.twitter.com/dBDuKObAHl — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) March 16, 2026

El uniforme de visitante es en color negro, destacan los vivos rojos y blancos que conforman el escudo nacional canadiense. Contiene en su diseño una forma de hielo agrietado y una hoja de maple congelada que representan los paisajes helados que se ven durante el invierno en gran parte del país norteamericano.

Uniforme de visita de Canadá l X: @CANMNT_Official

Rivales de Canadá en la Fecha FIFA

Del 26 al 31 de marzo se juega la Fecha FIFA del mes en donde Canadá enfrentará a dos selecciones en partidos amistosos. En primer lugar enfrentará a Islandia el 28 de marzo y a Túnez el 31 de marzo.

El Secretario de Estado de Canadá Adam van Koeverden con la nueva playera de la selección canadiense l AP

Canadá forma parte del Grupo B de la Copa del Mundo y solo espera rival dependiendo de cómo se den los partidos de repechaje en UEFA, algunos de los candidatos a integrarse al segundo grupo son Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia y Herzegovina.