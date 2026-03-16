Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Copa del Mundo

A 87 días: El primer gol de penalti en la historia de los Mundiales fue de un mexicano: Manuel “Chaquetas” Rosas

Selección Mexicana en el Mundial de Uruguay 1930 | MexSport
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 00:01 - 16 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Cuando se habla de los primeros grandes momentos en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, pocos recuerdan que México también escribió una página histórica desde el inicio del torneo.

El protagonista fue Manuel Rosas, conocido como “Chaquetas”, quien se convirtió en el autor del primer gol de penalti en la historia de los Mundiales durante la edición inaugural disputada en Uruguay en 1930.

El penalti que hizo historia en Uruguay 1930

El momento ocurrió el 19 de julio de 1930, cuando Selección Mexicana de Futbol enfrentaba a Selección de Argentina en la fase de grupos del primer Mundial.

Durante el encuentro, el árbitro marcó una falta dentro del área a favor de México. Rosas tomó el balón, lo colocó en el punto penal y lo envió al fondo de la red, marcando así el primer gol de penalti en la historia de la Copa del Mundo.

Aunque el partido terminó 6-3 a favor de Argentina, el defensor mexicano quedó para siempre en los libros de historia del futbol mundial.

El único doblete mexicano en el Mundial de 1930

Ese partido tuvo otro detalle histórico: Manuel Rosas anotó dos goles en el mismo encuentro, convirtiéndose también en el primer jugador mexicano en marcar un doblete en una Copa del Mundo.

Así, en medio de una derrota, el defensor mexicano logró grabar su nombre en la historia del torneo más importante del futbol.

Selección Mexicana en el Mundial de Uruguay 1930 | MexSport

Un nombre eterno en la historia del futbol mexicano

A casi un siglo de aquel momento en Uruguay, el nombre de Manuel “Chaquetas” Rosas sigue siendo recordado como uno de los pioneros del futbol mexicano en el escenario mundial.

El Mundial se jugará en México, Estados Unidos y Canadá | MEXSPORT

Su penalti no solo significó un gol para México, sino también el inicio de una estadística histórica dentro de los Mundiales, una marca que permanece intacta desde aquel lejano 1930.

Y a 87 días del próximo Mundial, vale la pena recordar que uno de los primeros momentos históricos del torneo tuvo sello mexicano.

Entrenadores de México en el Mundial de Uruguay 1930 | MexSport
Lo Último
00:48 ¿Ayudaron a Estados Unidos a llegar a la Final del Clásico Mundial? Revelan video de polémica jugada
00:33 Ring Royale 2026: Checa todos los resultados del evento de peleas de box entre influencers
00:32 Checo Pérez tampoco se perdió la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo
00:01 A 87 días: El primer gol de penalti en la historia de los Mundiales fue de un mexicano: Manuel “Chaquetas” Rosas
00:00 Portada RÉCORD 16 de marzo de 2026
23:53 El emotivo gesto de apoyo de Club América para Luis Ángel Malagón
23:48 Estados Unidos vence 2-1 a República Dominicana y llega a su 3ra final seguida del Clásico Mundial
23:26 ¿CR7 llega a partido ante México? Revelan convocatoria de Portugal
23:20 VIDEO: Alfredo Adame noquea a Carlos Trejo en la pelea estelar de Ring Royale 2026
23:11 Oscar 2026: Frankenstein de Guillermo del Toro gana 3 estatuillas y te decimos dónde ver la película
Tendencia
1
Futbol ‘Hago más mal quedandome’: Nacho Ambríz renuncia a su puesto como entrenador de León
2
Futbol Internacional Hormiga González empata a Lamine Yamal como máximo goleador Sub-23 del mundo
3
Futbol Internacional OFICIAL: Finalissima 2026 ha sido cancelada
4
Futbol Gabriel Milito, entrenador de Chivas, ve a Hormiga González con condiciones para dar el salto a Europa
5
Fórmula 1 F1: ¿Por qué los McLaren no corrieron el Gran Premio de China 2026?
6
Futbol Larcamón explota contra el arbitraje tras empate entre Cruz Azul y Pumas
Te recomendamos
¿Ayudaron a Estados Unidos a llegar a la Final del Clásico Mundial? Revelan video de polémica jugada
Beisbol
16/03/2026
¿Ayudaron a Estados Unidos a llegar a la Final del Clásico Mundial? Revelan video de polémica jugada
Ring Royale 2026: Checa todos los resultados del evento de peleas de box entre influencers
Contra
16/03/2026
Ring Royale 2026: Checa todos los resultados del evento de peleas de box entre influencers
Checo Pérez tampoco se perdió la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo
Empelotados
16/03/2026
Checo Pérez tampoco se perdió la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo
A 87 días: El primer gol de penalti en la historia de los Mundiales fue de un mexicano: Manuel “Chaquetas” Rosas
Copa del Mundo
16/03/2026
A 87 días: El primer gol de penalti en la historia de los Mundiales fue de un mexicano: Manuel “Chaquetas” Rosas
Portada RÉCORD 16 de marzo de 2026 | RÉCORD
Portada del día
16/03/2026
Portada RÉCORD 16 de marzo de 2026
Luis Ángel Malagón en calentamiento con América | MEXSPORT
Futbol
15/03/2026
El emotivo gesto de apoyo de Club América para Luis Ángel Malagón