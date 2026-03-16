A 87 días: El primer gol de penalti en la historia de los Mundiales fue de un mexicano: Manuel “Chaquetas” Rosas

El protagonista fue Manuel Rosas, conocido como “Chaquetas”, quien se convirtió en el autor del primer gol de penalti en la historia de los Mundiales durante la edición inaugural disputada en Uruguay en 1930.

El penalti que hizo historia en Uruguay 1930

El momento ocurrió el 19 de julio de 1930, cuando Selección Mexicana de Futbol enfrentaba a Selección de Argentina en la fase de grupos del primer Mundial.

Durante el encuentro, el árbitro marcó una falta dentro del área a favor de México. Rosas tomó el balón, lo colocó en el punto penal y lo envió al fondo de la red, marcando así el primer gol de penalti en la historia de la Copa del Mundo.

Aunque el partido terminó 6-3 a favor de Argentina, el defensor mexicano quedó para siempre en los libros de historia del futbol mundial.

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Un mexicano anotó el primer penal en la historia del #Mundial: se trata de Manuel "𝐂𝐡𝐚𝐪𝐮𝐞𝐭𝐚𝐬" Rosas, (@Atlante) 🇲🇽 lo hizo en la primera edición de la Copa del Mundo Uruguay 1930, duelo que ganó Argentina por 6-3.#MiDatoMundialista pic.twitter.com/GtlqRd3x1J — Fernando Moreno ✍ (@Fer_moreno17) September 22, 2022

El único doblete mexicano en el Mundial de 1930

Ese partido tuvo otro detalle histórico: Manuel Rosas anotó dos goles en el mismo encuentro, convirtiéndose también en el primer jugador mexicano en marcar un doblete en una Copa del Mundo.

Así, en medio de una derrota, el defensor mexicano logró grabar su nombre en la historia del torneo más importante del futbol.

Selección Mexicana en el Mundial de Uruguay 1930 | MexSport

Un nombre eterno en la historia del futbol mexicano

A casi un siglo de aquel momento en Uruguay, el nombre de Manuel “Chaquetas” Rosas sigue siendo recordado como uno de los pioneros del futbol mexicano en el escenario mundial.

El Mundial se jugará en México, Estados Unidos y Canadá | MEXSPORT

Su penalti no solo significó un gol para México, sino también el inicio de una estadística histórica dentro de los Mundiales, una marca que permanece intacta desde aquel lejano 1930.

Y a 87 días del próximo Mundial, vale la pena recordar que uno de los primeros momentos históricos del torneo tuvo sello mexicano.