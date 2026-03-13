Selección Mexicana es un hospital; esta es la lista de lesionados en el tercer ciclo de Javier Aguirre

La Selección Mexicana arrastra varias bajas lesión, y a la lista se acaba de agregar Gilberto Mora, la joven promesa del futbol nacional. Previo a los duelos amistosos como preparación rumbo al Mundial 2026, la situación preocupa por tenerlos en su mejor estado en la etapa final del ciclo.

La lista de futbolistas lesionados ya es grande, algunos que todavía tienen oportunidad de llegar a la justa y otros que están en un alto riesgo de perderse el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Luis Ángel Malagón sufre dura lesión | MEXSPORT

¿Quiénes son los lesionados de la Selección Mexicana al momento?

Gilberto Mora

El joven mediocampista mexicano causó baja de la convocatoria de Javier Aguirre para los duelos amistosos ante Panamá y Bolivia. De acuerdo al comunicado de la Federación Mexicana de Futbol, Mora tuvo molestias físicas que lo marginaron de permanecer en la concentración.

De acuerdo con información de Claro Sports, Mora arrastra molestias desde la pretemporada, pues la alta exigencia y la actividad constante han perjudicado el estado del mediocampista y su lesión podría tratarse de una pubalgia que lo dejarían fuera de actividad por más de dos meses.

Gilberto Mora causa baja de la Selección Mexicana | IMAGO 7

Rodrigo Huescas

El lateral mexicano había demostrado un gran nivel en el futbol danés, pero mientras disputaba un encuentro de Champions League sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, lo que pone en riesgo su actividad para el Mundial 2026.

Santiago Giménez

El delantero del Milan se sometió a una cirugía de tobillo el pasado diciembre luego de las molestias que le generaba desde hace meses. El reporte médico indicaba que regresaría en marzo, algo que se ha cumplido, pues ya reportó a los entrenamientos con el su equipo, AC Milan.

César Huerta

En noviembre de 2025, el atacante se sometió a una cirugía por una lesión en la pelvis. Anderlecht, club donde milita el ‘Chino’ informó que su regreso no tardará mucho; se espera que pronto esté de vuelta para ponerse en acción.

Jesús Orozco

Una luxación del tobillo derecho en las Semifinales del Apertura 2025 ocasionó que Orozco Chiquete se alejara de las canchas. El defensor del Cruz Azul está en un alto riesgo de perderse el Mundial 2026, en la que apuntaba a ser una alternativa para Javier Aguirre.

Luis Chávez

En junio de 2025, el mediocampista mexicano se lesionó el ligamento cruzado anterior y actualmente se encuentra en rehabilitación. Todo indica que en febrero pueda regresar a la actividad con el Dinamo de Moscú y recuperar el nivel rumbo a la justa.

Luis Chávez en un partido con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Dos más a la lista

Desafortunadamente esta lista no es más corta con el paso de los días, pues en la ronda de Octavos de Final de la Concachampions se han sumado tanto Luis Ángel Malagón como Marcel Ruíz. El primero de ellos se ha roto el tendón de Aquiles en el duelo ante Philadelphia Union, mientras que el mediocampista de los Diablos Rojos del Toluca le pasó en el duelo ante San Diego también en calidad de visitante.

El guardameta michoacano se podría perder lo que resta del año, mientras que Marcel Ruíz estará sometido a más estudios para saber cuánto tiempo estará fuera de las canchas.