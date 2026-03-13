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Futbol

Paulinho apunta a la convocatoria de Portugal para el amistoso contra México

Aldo Martínez
Aldo Martínez 11:34 - 13 marzo 2026
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El delantero del Toluca es uno de los considerados por Roberto Martínez para la gira en América

La novela del amistoso entre Mexico y Portugal para la reinauguración del Estadio Azteca parece haber llegado a su fin, dejando a un lado a Cristiano Ronaldo y teniendo como protagonista a un conocido de la Liga MX, Paulinho, delantero del Bicampeón del futbol mexicano, Toluca.

Paulinho abrió el camino para la victoria ante Necaxa | IMAGO7

Sale Cristiano entra Paulinho

Lo que parecía ser un fiesta plaga de aficionados de CR7 en el coloso de Santa Úrsula se convirtió en un amistoso más de alto nivel para México, pues luego de que el astro luso se lesionó, la posibilidades de verlo en el césped del estadio próximo a ser tres veces mundialista parecen haber acabado.

Ante la baja del ‘Bicho’ todo parece indicar que el estratega, Roberto Martínez, tomó la decisión de elegir como el nuevo delantero en la lista de la Selección de Portugal al dorsal ‘9’ de Toluca, Paulinho. 

Paulinho con el gol de la victoria | IMAGO7

Según medios portugueses, Martinez ya notificó al cuadro escarlata su deseo de ocupar a su delantero, quien ya es parte de la prelista para los juegos amistosos ante México y Estados Unidos.

Esta no sería la primera vez que el internacional de Toluca representa los colores del equipo luso, pues ya cuenta con dos goles en tres partidos en el año del 2020. Sin embargo, ese también fue el último año donde este fue considerado para formar parte del cuadro portugués. 

Paulinho elogia al Turco Mohamed | IMAGO7

¿Cuándo sale la lista de Portugal?

El entrenador de la Selección de Portugal confirmó que el próximo viernes 20 de marzo dará a conocer a los jugadores que formarán parte de la convocatoria para los amistosos en las próximas tierras mundialistas.

En el caso de Cristiano Ronaldo, si bien es poco probable que llegué a tierras aztecas, aún podría visitar México, esto como un espectador o invitado ‘honorario’ y no con los botines dentro del césped y con su icónico ‘7’ en la espalda.

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