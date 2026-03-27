"Se siente más como casa": Marcelo Flores explicó decisión de representar a Canadá y no a México

Marcelo Flores nuevamente está en el centro del debate, debido a las declaraciones que hizo recientemente sobre su decisión de elegir a la Selección de Canadá por encima de la Selección de México. El jugador de Tigres señaló nunca logró adaptarse por completo al entorno azteca y por ello se decidió por representar al equipo de la Hoja de Maple.

Marcelo Flores en entrenamiento con la Selección Mexicana en junio de 2022 | MEXSPORT

El pasado 11 de febrero, la FIFA confirmó el One Time Switch de Marcelo, tras lo cual fue convocado por Jesse Marcha para la actual Fecha FIFA. Con ello, el atacante mantiene la esperanza de participar en la Copa del Mundo 2026, pero no con el país de su padre, Rubén Flores, sino con el que lo vio nacer y crecer.

¿Qué dijo Marcelo Flores sobre la decisión de jugar con la Selección de Canadá?

Previo al partido amistoso de la Selección de Islandia, Marcelo explicó por qué, a pesar de que jugó con los equipos juveniles del Tri, terminó por elegir al representativo canadiense. "El poco tiempo que he estado con Canadá se ha sentido más como casa que todos esos años en México", declaró en charla con el programa The Sit Down.

Marcelo Flores con la Selección Mexicana en la Liga de Naciones Concacaf 2022-23 | MEXSPORT

Flores Dorrell insistió que no fue solo una cuestión de bsucar una oportunidad a nivel internacional, sino que tuvo que ver con la manera en que se sintió más con identificado con un país, tanto como nación como desde el punto de vista futbolístico. "Es algo cultural que no encaja conmigo ni con mi estilo".

"Siempre estuve en el sistema mexicano desde los 15 años, pero en el poco tiempo que pasé en Canadá se sintió mucho más como estar en casa. No quiero decir nada malo, pero es algo cultural que nunca encajó conmigo. Tienes que ir a donde sientes que es correcto", reiteró el jugador de Tigres, que nunca sumó minutos con las categorías inferiores canadienses.

Marcelo Flores y Santiago Giménez con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Debutará Marcelo Flores con Canadá?

El equipo dirigido por Jesse March enfrentará a su similar de Islandia el próximo sábado 28 de marzo a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) en el BMO Field en Toronto. Hasta el momento, el estratega no ha dado su alineación, pero no se descarta que Marcelo sume minutos.