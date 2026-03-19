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Futbol

¿Se afianza rumbo al Mundial 2026? Marcelo Flores recibe su primera convocatoria con Canadá

Marcelo Flores durante un partido de la Selección Mexicana en la Liga de Naciones de Concacaf en 2022 | MEXSPORT
Marcelo Flores durante un partido de la Selección Mexicana en la Liga de Naciones de Concacaf en 2022 | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 09:35 - 19 marzo 2026
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El futbolista de Tigres estará en los partidos amistosos de la Hoja de Maple para el mes de marzo

La convocatoria de la Selección de Canadá para sus próximos partidos amistosos en Toronto ha generado gran expectativa, no solo por los rivales, sino por la presencia de un nombre que acapara reflectores: Marcelo Flores. El mediocampista de Tigres aparece como uno de los protagonistas en la lista rumbo al Mundial 2026, marcando un nuevo capítulo en su carrera internacional.

El combinado canadiense dio a conocer su plantilla para enfrentar a Islandia el 28 de marzo y a Túnez el 31 de marzo, ambos encuentros en el BMO Field. Dentro de la lista destacan futbolistas consolidados como Jonathan David y Cyle Larin, pero también el nombre de Flores, quien se ha convertido en una de las historias más relevantes del equipo.

Marcelo Flores con Tigres en el último partido ante León | IMAGO7

Marcelo Flores y su decisión clave con Canadá

Marcelo Flores, nacido en Georgetown, Ontario, tenía la posibilidad de representar a tres selecciones: Canadá, México e Inglaterra. Sin embargo, tras un largo proceso y falta de oportunidades con el Tricolor, el jugador tomó la decisión de cambiar de federación y representar oficialmente a Canadá en 2026.

La FIFA aprobó su cambio de asociación en febrero de 2026, lo que lo dejó habilitado para jugar con la selección de la hoja de maple y sin posibilidad de volver a México.

Marcelo Flores utilizando indumentaria especial para el partido de Ida en Canadá | MEXSPORT

El futbolista de 22 años, que milita en Tigres, disputó únicamente tres partidos con la Selección Mexicana mayor, situación que influyó en su decisión de buscar un nuevo camino internacional con Canadá, país donde nació.

Su incorporación no es casualidad, ya que forma parte del proyecto rumbo al Mundial 2026, donde Canadá será anfitrión. El técnico Jesse Marsch lo considera una pieza con proyección para fortalecer el plantel en esta nueva etapa.

Marcelo Flores en el calentamiento de un partido | MEXSPORT

Convocatoria de Canadá: Marcelo Flores roba reflectores

En la lista difundida por la selección canadiense, Marcelo Flores comparte convocatoria con jugadores importantes como Jonathan David, Tajon Buchanan y Aribim Pepple, lo que refleja el nivel de competencia interna dentro del equipo.

El exjugador de la cantera del Arsenal ha tenido un crecimiento constante desde su llegada a Tigres en 2023, consolidándose como un elemento ofensivo con capacidad de desequilibrio y visión de juego. Su desarrollo ha sido seguido de cerca tanto por México como por Canadá durante los últimos años.

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