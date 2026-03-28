Así fue el debut de Marcelo Flores con Canadá

Marcelo Flores, jugador de Tigres UANL, decidió hacer válido su One Time Switch para cambiarse de selección, de México a Canadá. El delantero de los universitarios tomó su decisión al afirmar que se siente más en casa portando la jersey de la hoja de maple. En el partido contra Islandia no inició como titular.

Canadá empató a dos goles contra la Selección de Islandia gracias a dos penales para la Hoja de Maple. Marcelo Flores entró al campo de juego en el segunda mitad pero su desempeño sigue sin convencer y pone en duda su participación en la Copa del Mundo 2026.

Marcelo Flores quitándose la marca l AP

Esperó hasta el minuto 63' para entrar al terreno de juego y tener su debut oficial con la Selección de Canadá a la que Flores decidió representar sobre la mexicana.

El atacante canadiense-mexicano solo disputó 15 minutos en el empate de su selección ante Canadá, pero su actuación en el terreno de juego pasó sin pena ni gloria.

No solamente preocupa el nivel mostrado por el delantero del conjunto regiomontano sino que su lugar no está asegurado pese a estar en la convocatoria para disputar estos amistosos de Fecha FIFA.

Marcelo Flores dice sentirse en casa con Canadá

Marcelo Flores peleando con un rival l AFP

El joven futbolista no vive su mejor momento futbolístico, su entorno ha generado criticas no solo por rechazar vestir la camiseta de la Selección Mexicana sino el peso de sus declaraciones tras elegir vestir la playera canadiense que la del combinado tricolor.