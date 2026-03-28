Estados Unidos vs Bélgica desata críticas por camisetas similares

La polémica se encendió en redes sociales durante el partido entre Estados Unidos y Bélgica, realizado en Atlanta, no precisamente por el desarrollo futbolístico, sino por un detalle que desató una ola de críticas: ambos equipos saltaron al campo con uniforme predominantemente blanco, generando confusión tanto en la transmisión como entre los aficionados.

Desde los primeros minutos del encuentro, usuarios en plataformas como X (antes Twitter) y Facebook comenzaron a señalar lo complicado que resultaba distinguir a los jugadores, especialmente en tomas abiertas o jugadas rápidas. Aunque el conjunto estadounidense presentaba franjas rojas en la parte frontal de su camiseta, estas no eran visibles en tomas de espaldas, lo que aumentó la dificultad para identificar a cada equipo.

Confusión sobre la cancha por similitud de camisetas entre EUA y Bélgica l CAPTURA

Comentarios en redes

Los comentarios no tardaron en viralizarse y el tono rápidamente pasó de la sorpresa a la burla: “La FIFA necesita tomar medidas para prohibir que los equipos usen uniformes similares; debería ser completamente diferente, incluso los jugadores sentirían el impacto, no solo los aficionados”. La situación se convirtió en tendencia, con cientos de interacciones en cuestión de minutos.

Algunos aficionados incluso compararon la escena con errores históricos en la elección de indumentaria, recordando partidos en los que la falta de contraste provocó situaciones similares. Sin embargo, muchos coincidieron en que en pleno 2026 resulta increíble que no existan protocolos más estrictos para evitar este tipo de conflictos visuales.

Críticas en redes sociales debido a la similitud de camisetas entre Estados Unidos y Bélgica l CAPTURA

En medio de las críticas, también surgieron comentarios dirigidos a los organismos organizadores del encuentro, señalando una aparente falta de coordinación entre ambas federaciones y los encargados de logística. Para muchos, este tipo de errores afectan la experiencia del espectador, especialmente en una era donde la calidad de transmisión es clave.

“Cuando ambos equipos se presentan vestidos de blanco, es evidente que alguien no se enteró. Es casi como si quisieran que el partido comenzara con un caos adicional”; “El juego callejero aún no tiene camiseta, pero aun así conocemos a nuestros compañeros de equipo”, defendió este último.

Críticas por camisetas similares en el Estados Unidos vs Bélgica l CAPTURA

¿Priorizan el marketing?

El incidente también abrió el debate sobre la importancia del diseño de uniformes en el futbol moderno, donde no solo se prioriza la estética o el marketing, sino también la funcionalidad dentro del terreno de juego. Analistas y aficionados coincidieron en que este aspecto no puede dejarse al azar en competencias internacionales.