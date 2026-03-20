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Futbol

Edson Álvarez acompañará a la Selección Mexicana en los duelos contra Portugal y Bélgica

Edson Álvarez terminó el partido en el TSM ‘enfurecido’ | IMAGO7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 08:53 - 20 marzo 2026
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El mediocampista del Fenerbahce volvería al equipo de Javier Aguirre en la segunda convocatoria del 2026

A menos de cuatro meses de que arranque la Copa del Mundo una de las selecciones que más dudas genera a sus seguidores es México. La selección tricolor cuenta con una larga lista de jugadores lesionados, misma que ha hecho que los fans tengan dudas sobre el destino del equipo. Sin embargo, la suerte podría sonreír al cuadro anfitrión, pues todo parece indicar que Edson Álvarez, una de sus figuras, estaría cerca de volver.

Edson Álvarez compartió imágenes tras su cirugía | INSTAGRAM edsonnalvarez
Edson Álvarez compartió imágenes tras su cirugía | INSTAGRAM edsonnalvarez

Un lesionado menos

Una de las grandes ausencias del equipo de Javier Aguirre en los últimos meses fue la de Edson Álvarez, mediocampista del Fenerbahce. El canterano de las Águilas del América, ha estado fuera gracias a una lesión del tobillo izquierdo, sin embargo, su regreso está cada vez más cerca.

Según fuentes cercanas a Edson y la Selección, la recuperación del jugador va más avanzada de lo que se esperaba y el futbolista podría regresar antes a las canchas de juego, por lo que ya podría estar disponible para los próximos amistosos del mes de abril. 

Johan Vásquez y Edson Álvarez con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Acompañará al equipo 

Luego de que se confirmó la lesión de tobillo de Edson, el mexicano de 28 años decidió llevar a cabo la parte final de su rehabilitación en México, específicamente en el CAR, por lo que el jugador está actualmente en tierra nacional. Las mismas fuentes fueron las encargadas de confirmar que el ‘Machin’ acompañará a la Selección Mexicana durante sus duelos amistosos ante Portugal y Bélgica

Pese a que Edson no tendrá minutos, su presencia y liderazgo en el vestuario podrá servir para los pupilos del Vasco Aguirre, los cuales tendrán dos grandes oportunidades de demostrar de que está hecho México de cara a la Copa del Mundo 2026.

Edson Álvarez, nuevo fichaje del Fenerbahçe l RRSS

¿Qué le pasó a Álvarez?

El capitán de la Selección fue operado el  17 de febrero del 2026 tras un problema en el tobillo izquierdo, mismo que venía arrastrando desde noviembre de 2025, por lo que su recuperación se calculó de cuatro a ocho semanas.

Tras la cirugía, una de las grandes dudas y ‘temores’ del cuerpo técnico mexicano era la de una posible ausencia de Álvarez en la Copa del Mundo, sin embargo, tras la evolución en el CAR, todo parece indicar que estará listo para portar el gafete de capitán ante Sudáfrica el próximo 11 de junio.

Edson Álvarez en partido de la Selección Mexicana | IMAGO7
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