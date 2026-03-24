¡Otra Baja! Romelu Lukaku se baja de la convocatoria de Bélgica para enfrentar a México

Una nueva baja se suma a las convocatorias para los partidos amistosos ante México. En un principio fue Cristiano Ronaldo por la Selección de Portugal, ahora es Romelu Lukaku por parte de la Selección de Bélgica.

Lukaku jugando con la Selección de Bélgica l MEXSPORT

El jugador belga, estrella del SSC Napoli, se bajó del llamado a vestir la camiseta de su selección debido a que buscará mejorar su condición física antes de afrontar cualquier partido con el combinado belga.

El jugador napolitano no acumula minutos en su club por dos partidos consecutivos por la misma situación, ya que no se ha sentido bien y busca mejorar su aguante físico. La última vez que tuvo actividad fue en el duelo ante Torino.

Lukaku en su etapa con Chelsea l MEXSPORT

La ausencia de Romelu Lukaku abre la puerta a que Lucas Stassin, joven futbolista de 21 años tenga minutos en el campo de juego bajo las órdenes de Rudi García.

Los Diablos Rojos enfrentarán de igual manera a la Selección de Estados Unidos después del partido contra México, por lo que el delantero belga se perderá ese encuentro también.

Romelu Lukaku quiere recuperarse de una lesión

Lukaku antes de tirar un penal l MEXSPORT