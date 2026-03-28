Este es el posible XI inicial de Portugal para enfrentar a México

Portugal volverá a disputar un partido después de varios meses de inactividad, por lo que Roberto Martínez apuntaría a poner lo mejor que tiene para el duelo ante México en el Estadio Banorte con la sensible ausencia de Cristiano Ronaldo.

El cuadro lusitano no contará con Diogo Costa, Rúben Dias, Bernardo Siva, Rafael Leao y el tan mencionado Cristiano Ronaldo, para este partido de Fecha FIFA, irían con José Sá en el arco protegido por la línea defensiva conformada por Joao Cancelo, Gonçalo Inácio, António Silva y Nuno Mendes.

Bruno Fernandes con la Selección de Portugal en Qatar 2022, estrella de Portugal | MEXSPORT

En el mediocampo aparecería por Vitinha y Bruno Fernandes y en la zona de ataque estaría encabezada por Gonçalo Ramos acompañando a Joao Félix y Francisco Conceiçao en los extremos del campo en busca de darle profundidad al equipo.

Cristiano Ronaldo celebra gol con Portugal l MEXSPORT

¿Cuál es el XI de México?

En la portería, Tala Rangel. El guardameta se ha mantenido como titular en los últimos ensayos y todo apunta que será el que tenga oportunidad de resguardar el marco Tricolor para el juego ante los lusitanos.

En la zona defensiva, todo apunta a que Jorge Sánchez ocupará la lateral derecha, mientras que por izquierda aparecería Jesús Gallardo. La central tendría presencia de experiencia con Johan Vásquez, acompañado por César Montes.

Álvaro Fidalgo y su primer entrenamiento con la Selección Mexicana, junto a Alexis Vega | IMAGO7

Erik Lira y Charly Rodríguez se perfilan como piezas clave en la recuperación y distribución del balón. Sin embargo, la gran sorpresa sería el posible debut de Álvaro Fidalgo con la camiseta del Tricolor. El mediocampista podría tener sus primeros minutos como seleccionado nacional.

En la delantera, el equipo mexicano apostaría por dinamismo y contundencia. Roberto Alvarado y Julián Quiñones arrancarían por las bandas, acompañando a Raúl Jiménez como referente en el ataque y que se encuentra en uno de sus mejores momentos.

¿Cuáles son los antecedentes?