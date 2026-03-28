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Futbol

Efraín Juárez se reunió con el DT de Portugal, Roberto Martínez; ¿fue por refuerzos para Pumas?

El técnico de Pumas sondea posibles refuerzos para su equipo
René Tovar 19:00 - 27 marzo 2026
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El entrenador de los Pumas estuvo en la Riviera Maya con el estratega lusitano

Efraín Juárez, técnico de Pumas, fue sorprendido en imágenes exclusivas en poder de RÉCORD durante el entrenamiento de la Selección de Portugal que mañana enfrentará a México en la reinauguración del Estadio Azteca -ahora Banorte-.

De acuerdo con fuentes, el estratega de la Universidad observó algunos jugadores que serían un sueño para llevarlos al equipo, aunque sabe que están en otra dimensión económica.

Como se recordará el estratega universitario conoció a Martínez cuando este dirigía a la selección de Bélgica y el táctico mexicano integraba el cuerpo técnico del Brujas de Bélgica

Efraín Juárez y Roberto Martínez en la Riviera Maya | RÉCORD

La amistad entre Juárez y Martínez

A partir de diálogos constantes se hicieron amigos y, ahora que el estratega luso está en México, Juárez viajó a la Riviera Maya  para presenciar la práctica y preguntar por un par de jugadores.

Según testimonio de personas que estuvieron cerca de ambos estrategas, Martínez cuestionó a Juárez sobre el nivel de la Liga MX, pero en específico del desempeño de Paulinho, elemento del Toluca, a quien convocó de última hora.

Otro de los temas que se trataron es el comparativo de la Liga Mx con la de Bélgica, pues ahí dimensionara el auténtico nivel que trae Paulinho quien tiene bajas posibilidades de integrar la nómina de 26 futbolistas de cara a la Copa del Mundo 2026.

Efraín Juárez en celebración tras el empate de Pumas ante Cruz Azul | IMAGO 7
Efraín Juárez en celebración tras el empate de Pumas ante Cruz Azul | IMAGO 7

El encuentro duró poco tiempo, sin embargo, se observó una gran camaradería entre ambos timoneles y quedaron en una invitación de Martínez para que Juárez viaje a Portugal y pueden ahondar más en temas de metodología de entrenamiento que tantos gusta al mexicano.

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