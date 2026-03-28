México vs. Portugal: ¿Qué objetos están prohibidos llevar al Estadio Banorte?

Sí asistirás al México vs. Portugal en el Estadio Banorte (Azteca); es importante que tomes precauciones antes de salir de casa. La organización ha dado a conocer una lista de objetos prohibidos con el objetivo de garantizar la seguridad y agilizar el acceso al inmueble.

La recomendación es clara: viajar ligero, evitar contratiempos y disfrutar el partido desde el primer minuto.

Entrenamiento de la Selección Mexicana previo al duelo amistosos contra Portugal | IMAGO7

Lista de objetos prohibidos en el Estadio Banorte

De acuerdo con la información oficial, no se permitirá el ingreso de diversos artículos que puedan representar un riesgo o afectar la experiencia dentro del estadio.

Entre los principales objetos prohibidos destacan:

Alimentos y bebidas externas , incluyendo bebidas alcohólicas ajenas al estadio.

Envases de cualquier tipo , como latas, termos, hieleras o recipientes de vidrio.

Cigarros, vapeadores o productos de tabaco, ya que está prohibido fumar dentro. de las instalaciones.

Armas, objetos punzocortantes o explosivos , incluyendo bengalas y pirotecnia.

Drones, láseres y dispositivos electrónicos no permitidos.

Instrumentos musicales , megáfonos, silbatos y bocinas.

Pelotas, inflables o balones , salvo los adquiridos dentro del estadio y desinflados.

Cámaras profesionales o con lentes mayores a 15 cm.

Mochilas grandes, maletas o equipaje.

Paraguas, cascos, máscaras o sombreros grandes .

Animales y sustancias ilegales.

Además, cualquier objeto que sea considerado peligroso o que obstruya la visibilidad de otros aficionados también será retirado en los filtros de acceso.

Afición mexicana celebra la victoria ante Brasil durante el Clásico Mundial | MEXSPORT

Recomendaciones para agilizar tu entrada al México vs. Portugal

Las autoridades hacen énfasis en que la experiencia del aficionado comienza desde antes de llegar al estadio. Por ello, se recomienda:

Revisar previamente la lista de objetos permitidos.

Evitar llevar artículos innecesarios.

Llegar con anticipación para facilitar el acceso.

Tener tu boleto listo para ingresar sin retrasos.

Siguiendo estas indicaciones, podrás evitar filas largas o contratiempos en los filtros de seguridad.

Aún trabajan para dejar listo el Estadio Banorte | GINA SÁNCHEZ

Vive el partido sin contratiempos desde el inicio

El duelo entre México y Portugal será uno de los eventos más esperados rumbo al Mundial 2026, por lo que se espera una gran asistencia en la reinauguración del Estadio Banorte (Azteca).

Tomar en cuenta estas medidas no solo facilitará tu acceso, sino que también ayudará a que todos los aficionados disfruten del espectáculo de forma segura.