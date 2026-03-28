“Portugal pierde respeto sin Cristiano Ronaldo” :DT portugués lanza mensaje contundente

Se acerca el duelo entre la Selección Mexicana y Portugal, de cara al inicio de la Copa del Mundo 2026, en Estadio Banorte en lo que representará la reinaguración del Coloso de Santa Úrsula; sin embargo, la mala noticia es que la afición mexicana no podrá tener a Cristiano Ronaldo por una lesión.

Respecto a la ausencia del atacante del Al-Nassr, Renato Paiva, exDT de León y Toluca en Liga MX, habló sobre lo que representa la ausencia de este elemento para el cuadro dirigido por Roberto Martínez asegurando que se pierde el respeto ante los rivales sin CR7.

“Pierde mucho, ya lo han querido 'matar' futbolísticamente, pero sigue ahí. Es un ejemplo del trabajo. Para mí, los jugadores jóvenes, el ejemplo es Ronaldo; de trabajo, de querer, de voluntad, de ambición, de competición, es extraordinario”, resaltó Paiva en 'Faitelson Sin Censura'.

Ronaldo como capitán de la Selección de Portugal l X: @Cristiano

Finalmente, Paiva mencionó contundentemente: “Pierde un goleador, obviamente, que puede dar mucho al juego de Portugal y también creo que los equipos que juegan en contra pierden un poquito de respeto a la selección, porque tener a Cristiano es una cosa y no tenerlo, para los defensas, es otra. Es una referencia mundial”

Renato Paiva llegó a México para entrenar al León | X:@clubleonfc

¿Por qué no estará CR7 en el partido?

Cristiano Ronaldo no alcanzó a llegar a este duelo debido a una lesión. El atacante salió con molestias en los minutos finales del Al-Nassr contra Al-Feiha, que 'El Bicho' fue reemplazado en el campo Abdullah Al-Hamdan. Al portugués se le vio con gestos de dolor y de inmediato se encendieron las alarmas, pero el club se espero hasta realizar los exámenes médicos pertinentes para dar un diagnóstico preciso.

"Cristiano Ronaldo fue diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva después del partido contra Al-Feiha. Él empezó un programa de rehabilitación y estará en evaluación día con día", informó el club saudí tras la revisión aunque después su DT, Jorge Jesús, aseguró que era más grave de lo que se esperaba, incluso tuvo que viajar a Madrid.

Cristiano Ronaldo en celebración de gol con Al Nassr | AP

¿Habrá homenaje a CR7 en el México vs Portugal?

El encuentro amistoso de este 28 de marzo ha generado gran expectativa rumbo a los próximos compromisos internacionales, y aunque la baja de Ronaldo causó decepción, la afición mexicana ha decidido rendirle tributo de una forma creativa y emotiva.