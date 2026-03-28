Brugada confía en el Tri y predice victoria 3-1 ante Portugal en la reapertura del Estadio Banorte

En medio de la expectativa por la reinauguración del renovado Estadio Banorte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, lanzó su pronóstico para el partido entre México y Portugal: un triunfo del Tricolor con un marcador de 3-1.

Clara Brugada pronosticó una victoria de México 3-1 ante Portugal durante la inauguración del Estadio Banorte. / @ClaraBrugadaM

Durante un evento previo a la fiesta futbolera, Brugada no solo destacó el papel histórico de la capital en los mundiales, sino que también se dejó llevar por la emoción del encuentro que marcará el regreso de la Selección Mexicana al llamado Coloso de Santa Úrsula.

“Estoy segura que México va a ganar 3-1 el día de hoy”, afirmó.

El partido entre México y Portugal se disputará este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas en el Estadio Banorte, inmueble que reabre sus puertas tras una profunda remodelación como parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

México vs Portugal | RÉCORD

Un estadio renovado y una ciudad lista para el Mundial

La reapertura del recinto —conocido mundialmente como el Estadio Azteca— llega tras trabajos de modernización que incluyeron nuevas zonas, mejoras tecnológicas y adecuaciones para la justa mundialista.

El duelo ante Portugal también funciona como ensayo general tanto en lo deportivo como en logística, ya que autoridades capitalinas implementaron operativos de movilidad, transporte gratuito y cierres viales en la zona sur de la ciudad para garantizar el acceso de los aficionados.

El Estadio Banorte reabre sus puertas en un partido clave rumbo al Mundial 2026. / Gina Sánchez

Fiebre futbolera en el Zócalo

En paralelo, el Gobierno capitalino organizó un "Festival Futbolero" en el Zócalo, donde miles de personas podrán ver el partido en pantalla gigante, en un ambiente que busca replicar la pasión de un Mundial.

Brugada adelantó que estará presente en la plancha del Zócalo para disfrutar el encuentro junto a la ciudadanía.

Clara Brugada anunció un "festival futbolero" en el Zócalo de la CDMX. / RS