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Metro CDMX hoy 28 de marzo: horario especial por México vs Portugal

El Metro CDMX implementó un horario especial este 28 de marzo por el partido entre México y Portugal. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:26 - 28 marzo 2026
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Si vas al partido o planeas salir, toma nota: el Metro cambia su operación este sábado.

El partido entre México y Portugal no solo marcará la reinauguración del Estadio Banorte, también provocará cambios en la movilidad de la Ciudad de México. Para facilitar el traslado de miles de asistentes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció un horario especial este sábado 28 de marzo.

Miles de usuarios se verán beneficiados por la ampliación del servicio en el transporte público capitalino. / iStock

¿Qué líneas del Metro CDMX tendrán horario extendido hoy?

De acuerdo con el STC Metro, las Líneas 1, 2 y 9 serán las únicas que operarán con horario extendido este sábado. Estas rutas, que conectan con la zona sur de la ciudad y el Estadio Azteca, cerrarán hasta la 1:00 de la madrugada del domingo 29 de marzo.

Las últimas corridas de trenes desde terminales saldrán alrededor de las 00:30 horas, por lo que se recomienda a los usuarios tomar previsiones para no perder el servicio.

Las Líneas 1, 2 y 9 tendrán servicio extendido durante la noche de este sábado. / iStock

¿Cómo operará el resto del Metro este 28 de marzo?

El resto de las líneas del Metro CDMX funcionará con su horario habitual de sábado, es decir, de 6:00 a 24:00 horas.

Además, la Línea 2 —clave para quienes se dirigen al sur— operará con normalidad en su recorrido de Tasqueña a Cuatro Caminos, aunque la estación San Antonio Abad permanece cerrada por trabajos de rehabilitación.

El nuevo Estadio Azteca está listo para recibir el México vs Portugal

¿Por qué se amplió el horario del Metro CDMX?

La medida responde al partido inaugural entre México y Portugal, programado para las 19:00 horas en el Estadio Banorte, evento que forma parte de la preparación rumbo al Mundial 2026.

Autoridades capitalinas señalaron que el objetivo es facilitar el regreso de los asistentes y evitar saturaciones en otros medios de transporte, especialmente en la zona de Santa Úrsula Coapa.

Recomendaciones para usuarios

El Metro pidió a los usuarios:

  • Salir con anticipación del estadio

  • Identificar rutas antes de viajar

  • Respetar indicaciones del personal

  • Evitar acciones que retrasen el servicio

Esto, ante la alta demanda esperada tras el encuentro.

El ajuste en el horario permitirá a los asistentes regresar a casa después del partido. / Pixabay
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