Cómo llegar al Estadio Azteca sin estacionamiento: rutas, transporte y horarios

El próximo sábado 28 de marzo, el Estadio Azteca —ahora renombrado Estadio Banorte— reabrirá sus puertas después de más de un año cerrado por remodelación para el Mundial 2026 de la FIFA.

Sin embargo, entre las novedades anunciadas por el Gobierno de la Ciudad de México de cara al duelo entre las selecciones de México y Portugal, destaca que no habrá estacionamiento al público.

De modo que aquí te diremos cuáles son las alternativas de transporte público para llegar al Coloso de Santa Úrsula.

La jefa de gobierno Clara Brugada confirmó que no habrá estacionamiento para la reinauguración del Estadio Azteca/X: @ClaraBrugadaM

Sin estacionamiento: así será el acceso al Estadio Azteca

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, dio a conocer el operativo de seguridad con el que se blindará prácticamente el Estadio Azteca este próximo sábado, garantizando la seguridad de los asistentes al partido y también el orden.

El acceso al inmueble y sus inmediaciones estará restringido para fans con boleto y para vecinos, debiendo llegar al lugar únicamente a pie, tomando en cuenta que: “no va a haber estacionamiento para autos particulares en el estadio”, declaró Brugada en conferencia.

Las obras en el estacionamiento del Coloso de Santa Úrsula parecen inconclusas/X: @MXESTADIOS

Opciones de transporte para el México vs Portugal

Ante esta situación, el Gobierno capitalino ofrecerá distintas opciones de transporte para los aficionados que asistirán al partido en el Coloso de Santa Úrsula.

Habrá estacionamientos remotos, rutas alternas y ampliación de horarios en el transporte público como Tren Ligero, Metro y Metrobús.

Servicio Park & Ride

Se instalarán estacionamientos remotos en diferentes puntos de la Ciudad de México, desde donde saldrán unidades que llevarán a los aficionados al Estadio Azteca completamente gratis, al menos para este partido.

Ubicaciones: Auditorio Nacional

Plaza Carso

Six Flags

Centro Comercial Santa Fe

Parque Ecológico Xochimilco

Servicio Ride

En otros puntos estratégicos de la CDMX habrá camiones que saldrán cada 15 minutos hacia el Estadio Azteca, llevando pasajeros sentados y de pie.

El servicio comenzará cuatro horas antes del inicio del partido.

Estas rutas conectarán con estaciones del Metro, Trolebús y Metrobús, y llegarán a Avenida Santa Úrsula y/o CETRAM Huipulco.

Bases de rutas: Bellas Artes

Estadio Olímpico Universitario

Chapultepec

Polanco

Reforma

Hidalgo

Izazaga

Los aficionados que vayan al México vs Portugal deberán llegar a pie al Estadio Azteca/X: @MXESTADIOS

Transporte público con horario extendido

El servicio de Metro, Tren Ligero y Metrobús ampliará su horario hasta la 1:00 AM del domingo 29 de marzo.

El Tren Ligero ofrecerá servicio especial desde Tasqueña hacia el Estadio Azteca.

Además, se habilitarán rutas directas de trolebús desde: Perisur

Tasqueña

Universidad

Taxis y apps: zonas autorizadas

Los taxis públicos de la Ciudad de México, así como plataformas como Uber, Didi y más, podrán operar en zonas designadas para ascenso y descenso de pasaje.

Estas se ubicarán en: Viaducto Tlalpan

Renato Leduc

Paseo Acoxpa

Accesos peatonales al estadio