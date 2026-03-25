Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Cómo llegar al Estadio Azteca sin estacionamiento: rutas, transporte y horarios
El próximo sábado 28 de marzo, el Estadio Azteca —ahora renombrado Estadio Banorte— reabrirá sus puertas después de más de un año cerrado por remodelación para el Mundial 2026 de la FIFA.
Sin embargo, entre las novedades anunciadas por el Gobierno de la Ciudad de México de cara al duelo entre las selecciones de México y Portugal, destaca que no habrá estacionamiento al público.
De modo que aquí te diremos cuáles son las alternativas de transporte público para llegar al Coloso de Santa Úrsula.
Sin estacionamiento: así será el acceso al Estadio Azteca
La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, dio a conocer el operativo de seguridad con el que se blindará prácticamente el Estadio Azteca este próximo sábado, garantizando la seguridad de los asistentes al partido y también el orden.
El acceso al inmueble y sus inmediaciones estará restringido para fans con boleto y para vecinos, debiendo llegar al lugar únicamente a pie, tomando en cuenta que: “no va a haber estacionamiento para autos particulares en el estadio”, declaró Brugada en conferencia.
Opciones de transporte para el México vs Portugal
Ante esta situación, el Gobierno capitalino ofrecerá distintas opciones de transporte para los aficionados que asistirán al partido en el Coloso de Santa Úrsula.
Habrá estacionamientos remotos, rutas alternas y ampliación de horarios en el transporte público como Tren Ligero, Metro y Metrobús.
Servicio Park & Ride
Se instalarán estacionamientos remotos en diferentes puntos de la Ciudad de México, desde donde saldrán unidades que llevarán a los aficionados al Estadio Azteca completamente gratis, al menos para este partido.
Ubicaciones:
Auditorio Nacional
Plaza Carso
Six Flags
Centro Comercial Santa Fe
Parque Ecológico Xochimilco
Servicio Ride
En otros puntos estratégicos de la CDMX habrá camiones que saldrán cada 15 minutos hacia el Estadio Azteca, llevando pasajeros sentados y de pie.
El servicio comenzará cuatro horas antes del inicio del partido.
Estas rutas conectarán con estaciones del Metro, Trolebús y Metrobús, y llegarán a Avenida Santa Úrsula y/o CETRAM Huipulco.
Bases de rutas:
Bellas Artes
Estadio Olímpico Universitario
Chapultepec
Polanco
Reforma
Hidalgo
Izazaga
Transporte público con horario extendido
El servicio de Metro, Tren Ligero y Metrobús ampliará su horario hasta la 1:00 AM del domingo 29 de marzo.
El Tren Ligero ofrecerá servicio especial desde Tasqueña hacia el Estadio Azteca.
Además, se habilitarán rutas directas de trolebús desde:
Perisur
Tasqueña
Universidad
Taxis y apps: zonas autorizadas
Los taxis públicos de la Ciudad de México, así como plataformas como Uber, Didi y más, podrán operar en zonas designadas para ascenso y descenso de pasaje.
Estas se ubicarán en:
Viaducto Tlalpan
Renato Leduc
Paseo Acoxpa
Accesos peatonales al estadio
En todos los casos, el acceso será únicamente a pie, con dos principales entradas:
Desde Santa Úrsula o Av. del Imán: puertas 3 y 8 (con posibilidad de habilitar accesos adicionales).
Desde CETRAM Huipulco o Calzada de Tlalpan: acceso peatonal por Tlalpan.
Te puede interesar